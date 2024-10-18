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Instagram, Cinsel Şantaja Karşı Yeni Güvenlik Önlemleri Alıyor "Ekran Görüntüsü Alınamayacak!"

Instagram, Cinsel Şantaja Karşı Yeni Güvenlik Önlemleri Alıyor "Ekran Görüntüsü Alınamayacak!"

Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 09:55

Meta, son dönemlerde giderek artan cinsel şantaj vakalarını önlemek adına harekete geçti. Türkiye'de 57 milyondan fazla kullanıcısı olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a yeni güvenlik özellikleri geldi. Artık ekran görüntüsü alınamayacak. 

İşte detaylar...

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Türkiye'de YouTube'dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, ülkemizde 57 milyon kullanıcıya ulaştı.

Türkiye'de YouTube'dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, ülkemizde 57 milyon kullanıcıya ulaştı.

Meta şirketinin popüler platformlarından olan Instagram, son dönemlerde artan cinsel şantaj olaylarına karşı önlem alıyor. Çocukları ve gençleri korumak için alınan güvenlik önlemlerinin ne olacağı ise belli oldu.

Instagram mesajları aracılığı ile gönderilen geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü de ekran kaydı da alınamayacak!

Instagram mesajları aracılığı ile gönderilen geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü de ekran kaydı da alınamayacak!

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre, kişilerin mahrem görüntülerinin yayılmasını engellemek adına; mesaj yoluyla gönderilen geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü alınmasını ya da ekran kaydının alınmasını engelleyen bir özellik geliştirildi.

Test ediliyordu: Çıplaklık koruma desteği tüm gençleri kapsayacak

Test ediliyordu: Çıplaklık koruma desteği tüm gençleri kapsayacak

Instagram'ın önlemleri bu kadarla da bitmiyor, bu yıl test edilmeye başlanan 'çıplaklık koruma desteği' yeni güvenlik önlemleri kapsamında, artık tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletilecek. 

Bu sayede kişinin cinsel içeriklerini kullanarak istediklerini yaptırmaya çalışan kötü niyetli kişi ve gruplar engellenecek.

Instagram'da, kullanıcıların takip ettikleri kişiler ve takipçileri artık gizlenebilecek!

Instagram'da, kullanıcıların takip ettikleri kişiler ve takipçileri artık gizlenebilecek!

Instagram'ın Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve çocuk güvenliği üzerine çalışan Thorn adlı kuruluşla iş birliği yaparak geliştirdiği özellik ise 'cinsel şantaj' ve şüpheli eylemlerde bulunan hesapların diğer kullanıcıların takipçi listelerini veya takip ettikleri kişileri görmesini engellemek oldu.

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