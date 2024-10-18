Instagram, Cinsel Şantaja Karşı Yeni Güvenlik Önlemleri Alıyor "Ekran Görüntüsü Alınamayacak!"
Instagram, Cinsel Şantaja Karşı Yeni Güvenlik Önlemleri Alıyor "Ekran Görüntüsü Alınamayacak!"
Meta, son dönemlerde giderek artan cinsel şantaj vakalarını önlemek adına harekete geçti. Türkiye'de 57 milyondan fazla kullanıcısı olan popüler sosyal medya platformu Instagram'a yeni güvenlik özellikleri geldi. Artık ekran görüntüsü alınamayacak.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de YouTube'dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, ülkemizde 57 milyon kullanıcıya ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram mesajları aracılığı ile gönderilen geçici fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü de ekran kaydı da alınamayacak!
Test ediliyordu: Çıplaklık koruma desteği tüm gençleri kapsayacak
Instagram'da, kullanıcıların takip ettikleri kişiler ve takipçileri artık gizlenebilecek!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın