Telegram Kapandı mı, Kapanacak mı? Discord'dan Sonra Telegram'a BTK'dan Erişim Engeli Gelecek mi?
Telegram Kapandı mı, Kapanacak mı? Discord'dan Sonra Telegram'a BTK'dan Erişim Engeli Gelecek mi?
Tartışmaların merkezindeki Discord'a uygulanan erişim engelinin ardından gündemde yerini alan uygulamalardan biri de 'Telegram' oldu. Bakan Yılmaz Tunç'un 'Kanunlara uymayan platformlara engel getirilecek' açıklaması, 'Telegram da kapatılacak mı?' sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Telegram kapandı mı, kapanacak mı? BTK, Telegram'a erişim engeli getirecek mi?
İşte, detaylar...
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Discord adlı platforma, BTK tarafından 9 Ekim Çarşamba günü itibarıyla erişim engeli getirildi! Peki, Discord neden kapatıldı?
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Bulut tabanlı anlık mesajlaşma ve sosyal ağ uygulaması olan Telegram'da da benzer grupların tespit edildiğine dair iddialar ise bir erişim engelinin daha olup olmayacağını gündeme getiriyor.
Peki, Telegram Kapandı mı? Telegram Kapanacak mı?
Telegram Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?
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