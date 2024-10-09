Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Telegram Kapandı mı, Kapanacak mı? Discord'dan Sonra Telegram'a BTK'dan Erişim Engeli Gelecek mi?

Telegram Kapandı mı, Kapanacak mı? Discord'dan Sonra Telegram'a BTK'dan Erişim Engeli Gelecek mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 22:57

Tartışmaların merkezindeki Discord'a uygulanan erişim engelinin ardından gündemde yerini alan uygulamalardan biri de 'Telegram' oldu. Bakan Yılmaz Tunç'un 'Kanunlara uymayan platformlara engel getirilecek' açıklaması, 'Telegram da kapatılacak mı?' sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Telegram kapandı mı, kapanacak mı? BTK, Telegram'a erişim engeli getirecek mi? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Discord adlı platforma, BTK tarafından 9 Ekim Çarşamba günü itibarıyla erişim engeli getirildi! Peki, Discord neden kapatıldı?

Discord adlı platforma, BTK tarafından 9 Ekim Çarşamba günü itibarıyla erişim engeli getirildi! Peki, Discord neden kapatıldı?

Amerika merkezli Discord uygulaması; siber suçlar, zorbalık, çocuk tacizi ve kadın düşmanlığı yapan grupların tespit edilmesi iddiasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar doğrultusunda platforma BTK tarafından erişim engeli getirildi. 

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Discord'a erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 

 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Bulut tabanlı anlık mesajlaşma ve sosyal ağ uygulaması olan Telegram'da da benzer grupların tespit edildiğine dair iddialar ise bir erişim engelinin daha olup olmayacağını gündeme getiriyor.

Bulut tabanlı anlık mesajlaşma ve sosyal ağ uygulaması olan Telegram'da da benzer grupların tespit edildiğine dair iddialar ise bir erişim engelinin daha olup olmayacağını gündeme getiriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Telegram'ın da kapanıp kapanmayacağını araştırıyor.

Peki, Telegram Kapandı mı? Telegram Kapanacak mı?

Peki, Telegram Kapandı mı? Telegram Kapanacak mı?

Şu anda, Telegram uygulamasına ilişkin herhangi bir açıklama ya da erişim engeli bulunmuyor. BTK tarafından Telegram'a herhangi bir erişim engeli getirilir ya da yetkililerden açıklama gelir ise detaylara haberimizde yer vereceğiz.

Telegram Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Telegram Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Telegram, bulut tabanlı kesintisiz eşitlemeye sahip bir mesajlaşma programıdır. Kullanıcılar Telegram aracılığıyla birbirlerine, fotoğraf, video ya da 2 GB'a kadar dosya gönderebilirler. Ayrıca diğer popüler mesajlaşma ve sosyal ağ uygulamalarına benzer olarak bu uygulama üzerinden de görüntülü sohbetler ve canlı yayınlar da gerçekleştirilmektedir. 

Öte yandan Telegram, açık kaynak kodlu ve çok programlı bir uygulamadır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın