Telegram Kapandı mı, Kapanacak mı? Discord'dan Sonra Telegram'a BTK'dan Erişim Engeli Gelecek mi?

Telegram, bulut tabanlı kesintisiz eşitlemeye sahip bir mesajlaşma programıdır. Kullanıcılar Telegram aracılığıyla birbirlerine, fotoğraf, video ya da 2 GB'a kadar dosya gönderebilirler. Ayrıca diğer popüler mesajlaşma ve sosyal ağ uygulamalarına benzer olarak bu uygulama üzerinden de görüntülü sohbetler ve canlı yayınlar da gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan Telegram, açık kaynak kodlu ve çok programlı bir uygulamadır.