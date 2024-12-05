2024 Yılında Hangi Yeni Otomobiller Tanıtıldı? Bu Yıl Tanıtılan Araçlara Birlikte Göz Atalım!
2024 Yılında Hangi Yeni Otomobiller Tanıtıldı? Bu Yıl Tanıtılan Araçlara Birlikte Göz Atalım!
Her yıl yeni otomobillerle tanışma imkanımız oluyor. Bazıları bizi kendine hayran bırakırken, bazıları ''Olmasaydı da olurdu'' dedirtiyor. Özellikle de elektrikli ve hibrit araç furyasının giderek etkin hale geldiği otomobil dünyasında, bu yıl yepyeni araçları görme fırsatı bulduk. Biz de bu yıl tanıtılan birbirinden güzel araçları sizinle paylaşmak istedik. İşte, 2024 yılında tanıtılan yeni otomobiller...
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1. Togg T1OF Sedan
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2. Xiaomi SU7 Ultra
3. Volkswagen ID.7 Tourer
4. Xpeng AeroHT eVTOL Uçan Araba
5. Ford Puma Gen-E
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6. Volvo EX40
7. Subaru WRX TR
8. Mullen Five RS
9. Kia EV9
10. BMW iX2 xDrive 30
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11. Mini Countryman EV
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