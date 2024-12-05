2024 Yılında Hangi Yeni Otomobiller Tanıtıldı? Bu Yıl Tanıtılan Araçlara Birlikte Göz Atalım!

Bu yıl, Volkswagen'in ilk elektrikli Station Wagon'u olarak dikkat çeken ID.7 Tourer ile tanışma fırsatı da bulduk. İlk duyurulduğu günden bu yana ID.7 Tourer'e 'elektrikli Passat Variant' benzetmesi yapılıyor. Bu benzetmeyi yapanlar çok da haksız sayılmaz. Ancak bu defa markadan aşina olduğumuz 'Variant' takısını kullanmayan bu arabanın VW tarihinde bir ilki temsil edeceğini söyleyebiliriz.