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2024 Yılında Hangi Yeni Otomobiller Tanıtıldı? Bu Yıl Tanıtılan Araçlara Birlikte Göz Atalım!

2024 Yılında Hangi Yeni Otomobiller Tanıtıldı? Bu Yıl Tanıtılan Araçlara Birlikte Göz Atalım!

2024enler
Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 12:01

Her yıl yeni otomobillerle tanışma imkanımız oluyor. Bazıları bizi kendine hayran bırakırken, bazıları ''Olmasaydı da olurdu'' dedirtiyor. Özellikle de elektrikli ve hibrit araç furyasının giderek etkin hale geldiği otomobil dünyasında, bu yıl yepyeni araçları görme fırsatı bulduk. Biz de bu yıl tanıtılan birbirinden güzel araçları sizinle paylaşmak istedik. İşte, 2024 yılında tanıtılan yeni otomobiller...

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1. Togg T1OF Sedan

1. Togg T1OF Sedan

İlk olarak yerli otomobil markamızla başlayalım. Togg T10F Sedan, Türk otomotiv sektörü için gerçekten önemli bir adım. Önceden SUV kasa araçlarla karşımıza çıkan Togg, şimdi de Sedan modeliyle global elektrikli araç pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor. Yerli üretim, ileri teknoloji ve rekabetçi fiyatlandırma stratejisiyle öne çıkan bu otomobilin 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

2. Xiaomi SU7 Ultra

2. Xiaomi SU7 Ultra

Ürettiği telefon ve ev aletleriyle piyasada adından söz ettiren Xiaomi, şimdi de SU7 adını verdikleri araç modeli ile otomobil pazarında ses getirmeyi hedefliyor. Saf performans ve pist hakimiyeti göz önünde bulundurularak üretilen SU7 Ultra, toplamda 1548 beygir gücü üretiyor ve bu güç arabayı sadece 1.97 saniyede 0’dan 100’e çıkarabiliyor!

3. Volkswagen ID.7 Tourer

3. Volkswagen ID.7 Tourer

Bu yıl, Volkswagen'in ilk elektrikli Station Wagon'u olarak dikkat çeken ID.7 Tourer ile tanışma fırsatı da bulduk. İlk duyurulduğu günden bu yana ID.7 Tourer'e 'elektrikli Passat Variant' benzetmesi yapılıyor. Bu benzetmeyi yapanlar çok da haksız sayılmaz. Ancak bu defa markadan aşina olduğumuz 'Variant' takısını kullanmayan bu arabanın VW tarihinde bir ilki temsil edeceğini söyleyebiliriz.

4. Xpeng AeroHT eVTOL Uçan Araba

4. Xpeng AeroHT eVTOL Uçan Araba

Yıllardır adını duyuyor, filmlerde görüyoruz. Nihayet uçan araba konseptini canlı canlı görme fırsatımız oldu. Çin merkezli XPeng AeroHT şirketi tarafından tasarlanan ve CES 2024 fuarında ilk defa sergilenen bu 'uçan araç', kısa mesafeli ve alçak irtifalı seyahatlere çıkma imkanı sunuyor. Özellikle dar alanlarda manevra yapabilme ve trafikten kaçınabilme amacıyla tasarlanan bu araç birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.

5. Ford Puma Gen-E

5. Ford Puma Gen-E

Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford, tasarımında Ford Mustang Mach-E’den ilham alınan ve tamamen elektrikli olarak çalışan bu otomobili geçtiğimiz günlerde tanıttı. 2025'in Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulması beklenen Ford Puma Gen-E, ortalama kullanımda 376 km'ye kadar menzil imkanı sunuyor. %10-80 arası şarj doluluğuna 23 dakikada ulaşan bu aracın 0-100 km hızlanmasının ise 8 saniye olduğu belirtiliyor.

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6. Volvo EX40

6. Volvo EX40

Otomobil dünyasında ''Güvenlik'' denince akla gelen belki de ilk marka olan Volvo, yeni bir isim değişikliğine giderek Volvo EX40 modelini tanıttı. Tamamen elektrikli SUV konseptiyle karşımıza çıkan bu otomobilin 0-100 performansı 4.8 saniye ve ortalama kullanımda vadettiği menzil ise 532 kilometre.

7. Subaru WRX TR

7. Subaru WRX TR

Bu yıl Subaru'dan da merakla beklenen bir otomobil geldi. Subaru'nun ralli DNA'sı taşıdığını iddia ettiği bu araç, güçlü fren performansı, daha iyi direksiyon tepkisi ve daha sağlam yol yutuşu gibi önemli vaatlerle tanıtıldı.

8. Mullen Five RS

8. Mullen Five RS

ABD'li elektrikli araç üreticisi Mullen, bu yıl Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında yeni otomobilini tanıttı. Şık görüntüsüyle dikkat çeken Crossover Five RS, tam 1000 beygir güç üretiyor.

9. Kia EV9

9. Kia EV9

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın tanıttığı bu yeni SUV, yenilikçi E-GMP platformunu kullanıyor ve tamamen elektrikli olarak çalışıyor. Geniş iç hacminin yarattığı ferah yaşam alanı, sıra dışı konfor ve kullanışlılığı da beraberinde getiriyor.

10. BMW iX2 xDrive 30

10. BMW iX2 xDrive 30

Yeni BMW iX2, tamamen elektrikli sürüş keyfini geniş bir hacim ve modern bir tasarımla birleştirme iddiasıyla bu yıl görücüye çıktı. Oldukça şık ve sportif bir tasarımı olan bu araç, 478 km'ye varan menzil imkanı sunuyor.

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11. Mini Countryman EV

11. Mini Countryman EV

Tamamen elektrikli olan Mini Countryman EV, bu yıl tanıtılan araçlar arasında dikkatleri çeken bir başka güzel model. ''Tüm zamanların en büyük MINI'si'' sloganıyla duyurulan araç, 4.433 mm uzunluğu ve 1.843 mm genişliği ile markanın en büyük modeli olarak öne çıkıyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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