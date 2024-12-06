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WhatsApp'a Aralık Güncellemesiyle Gelen Yeni Özellikler Kullanıcıları İkiye Böldü

WhatsApp'a Aralık Güncellemesiyle Gelen Yeni Özellikler Kullanıcıları İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 09:04

Whatsapp son güncellemesiyle sohbetlerde yazma göstergesi ekledi. Artık kullanıcılar birinin mesaj yazıp yazmadığını isminin altında görünen 'yazıyor' ibaresi yerine, ekranın alt kısmında dinamik bir yazma göstergesiyle anlayabiliyor. Ancak bu değişiklik bazı kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı. Sosyal medya platformu Twitter’da (X) kullanıcılar ikiye bölündü.

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2024 yılı boyunca birçok yenilikle karşımıza çıkan WhatsApp, Aralık ayına girerken bir güncelleme daha yayınladı. Hem Windows, Android, iPhone hem de web sürümünde kullanılabilen uygulama tüm platformlarda düzenli olarak yenilikler getiriyor.

2024 yılı boyunca birçok yenilikle karşımıza çıkan WhatsApp, Aralık ayına girerken bir güncelleme daha yayınladı. Hem Windows, Android, iPhone hem de web sürümünde kullanılabilen uygulama tüm platformlarda düzenli olarak yenilikler getiriyor.

Ancak son güncellemesi özellikle sohbet deneyimini etkileyen yeni özellikleriyle kullanıcıları ikiye böldü. Geliştirilen yeni özelliklerden biri yazma ve ses atma göstergelerinin görünümünü değiştiren güncelleme oldu.

Ancak son güncellemesi özellikle sohbet deneyimini etkileyen yeni özellikleriyle kullanıcıları ikiye böldü. Geliştirilen yeni özelliklerden biri yazma ve ses atma göstergelerinin görünümünü değiştiren güncelleme oldu.

Kimileri yeni özelliği beğenirken bazı kullanıcılar ise eskiye dönülmesini istiyor.

Kimileri yeni özelliği beğenirken bazı kullanıcılar ise eskiye dönülmesini istiyor.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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