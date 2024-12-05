Yapay Zeka 2030’a Kadar 133 Milyon Yeni İş Oluştaracak! İşte Yapay Zekadan En Çok Etkilenecek Sektörler
Yapay Zeka 2030’a Kadar 133 Milyon Yeni İş Oluştaracak! İşte Yapay Zekadan En Çok Etkilenecek Sektörler
Son yıllarda hayatımıza giren yapay zeka kavramı her geçen gün kendisini geliştirerek yol katediyor. Binbir marifeti bulunan yapay zeka birçok meslekleri de tarihten silebilecek nitelikte. Şirketler genellikle yapay zekayı ürün geliştirme ve risk yönetiminde kullanıyor.
500 CEO ve genel müdürün katılımıyla gerçekleşen yapay zeka zirvesinde bu teknolojinin 2030 yılına kadar 133 milyon yeni iş oluşturması öngörüldü.
Zirvede paylaşılan rapora göre yapay zekanın 2024 yılı itibarıyla 136,6 milyar dolarlık bir pazar değeri mevcut. Merak edilen yanıtlardan bir tanesi de yapay zekanın hangi sektörleri derinden etkileyeceği. Detaylar haberimizde...
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"Metal Yaka (YZ)" temasıyla gerçekleştirilen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi Sonuç Raporu açıklandı. Raporda 40 farklı sektörden 50 konuşmacının öne çıkan başlıkları yer aldı.
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Pazar değeri 136,6 milyar dolar.
Raporun dikkat çeken maddelerinden birisi de yapay zekanın 2030'a kadar 133 milyon yeni iş oluşturacağı oldu.
Yapay zeka en çok hangi sektörleri etkileyecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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