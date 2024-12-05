Yapay Zeka 2030’a Kadar 133 Milyon Yeni İş Oluştaracak! İşte Yapay Zekadan En Çok Etkilenecek Sektörler

Son yıllarda hayatımıza giren yapay zeka kavramı her geçen gün kendisini geliştirerek yol katediyor. Binbir marifeti bulunan yapay zeka birçok meslekleri de tarihten silebilecek nitelikte. Şirketler genellikle yapay zekayı ürün geliştirme ve risk yönetiminde kullanıyor.

500 CEO ve genel müdürün katılımıyla gerçekleşen yapay zeka zirvesinde bu teknolojinin 2030 yılına kadar 133 milyon yeni iş oluşturması öngörüldü.

Zirvede paylaşılan rapora göre yapay zekanın 2024 yılı itibarıyla 136,6 milyar dolarlık bir pazar değeri mevcut. Merak edilen yanıtlardan bir tanesi de yapay zekanın hangi sektörleri derinden etkileyeceği. Detaylar haberimizde...