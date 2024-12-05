Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretin Gerçek Hayattaki Karşılığını Tabloyla Gözler Önüne Serdi

2024’ün sonuna yaklaşırken gündemin bir numaralı maddesi asgari ücret. Asgari ücretle birlikte temel tüketim ürünlerine de gelen fahiş zamlar alınan maaşların cebe girmeden buhar olmasına neden oluyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Asgari ücret hangi enflasyona ezdirilmedi sorusuna cevap” başlıklı bir tablo hazırladı. Tabloda 2021-2024 yıllar arasında asgari ücret ve temel tüketim ürünlerinin artışı karşılaştırdı.