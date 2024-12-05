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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretin Gerçek Hayattaki Karşılığını Tabloyla Gözler Önüne Serdi

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretin Gerçek Hayattaki Karşılığını Tabloyla Gözler Önüne Serdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2024 - 13:59

2024’ün sonuna yaklaşırken gündemin bir numaralı maddesi asgari ücret. Asgari ücretle birlikte temel tüketim ürünlerine de gelen fahiş zamlar alınan maaşların cebe girmeden buhar olmasına neden oluyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Asgari ücret hangi enflasyona ezdirilmedi sorusuna cevap” başlıklı bir tablo hazırladı. Tabloda 2021-2024 yıllar arasında asgari ücret ve temel tüketim ürünlerinin artışı karşılaştırdı.

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Gündemin ana maddesi asgari ücrete yapılacak zam. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete 1 Ocak 2025 itibarıyla zam yapılacak. Asgari ücrete yapılacak zamla A'dan Z'ye her ürüne zam bekleniyor.

Gündemin ana maddesi asgari ücrete yapılacak zam. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete 1 Ocak 2025 itibarıyla zam yapılacak. Asgari ücrete yapılacak zamla A'dan Z'ye her ürüne zam bekleniyor.

Vatandaşlar asgari ücretin kaşıkla verilip kepçeyle alınacağını düşünürken ocak ayı gelmeden raflarda etiket fiyatları değişmeye başladı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Asgari ücretli hangi enflasyona ezdirilmedi" sorusundan yola çıkarak bir tablo paylaştı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Asgari ücretli hangi enflasyona ezdirilmedi" sorusundan yola çıkarak bir tablo paylaştı.
twitter.com

Tabloda 2021-2024 yıllar arasında asgari ücret ve temel tüketin ürünlerindeki artış karşılaştırıldı.

"Verilerle değil gerçeklerle yaşıyor."

"Verilerle değil gerçeklerle yaşıyor."

Bingöl, paylaşımını şu sözlerle yaptı:

'Aşağıdaki tablo asgari ücretlinin hangi enflasyona ezdirilmediğini TÜİK verileriyle bile net bir şekilde gösteriyor. Asgari ücretliler, diğer çalışanlar, emekliler ve diğer dar gelirliler hayat mücadelesi verirken verilerle değil gerçeklerle yaşıyor. Bilesiniz...'

Bingöl'ün hazırladığı tabloda 2021-2024 artış oranları şöyle yer aldı👇🏻

Bingöl'ün hazırladığı tabloda 2021-2024 artış oranları şöyle yer aldı👇🏻

  • Genel TÜFE: Yüzde 417,7

  • Asgari Ücret Artışı: Yüzde 459,1

  • Dana eti: Yüzde 738,3

  • Kuzu eti: Yüzde 719,0

  • İlaçlar: Yüzde 669,6

  • Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler: Yüzde 668,1

👇🏻

👇🏻

  • Yemek hizmetleri: Yüzde 628,6

  • Taze sebzeler (patates hariç): Yüzde 621,1

  • Çocuk bakım hizmetleri (kreşler): Yüzde 614,6

  • Tüpgaz (ev tüpü): Yüzde 614,1

  • Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.): Yüzde 601,6

  • Gerçek kira: Yüzde 580,1

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  • Ayakkabı onarımı ve kiralanması: Yüzde 566,0

  • Ulaştırma hizmetleri: Yüzde 558,3

  • Tavuk eti: Yüzde 529,4

  • Gıda: Yüzde 509,1

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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