Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretin Gerçek Hayattaki Karşılığını Tabloyla Gözler Önüne Serdi
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Asgari Ücretin Gerçek Hayattaki Karşılığını Tabloyla Gözler Önüne Serdi
2024’ün sonuna yaklaşırken gündemin bir numaralı maddesi asgari ücret. Asgari ücretle birlikte temel tüketim ürünlerine de gelen fahiş zamlar alınan maaşların cebe girmeden buhar olmasına neden oluyor.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Asgari ücret hangi enflasyona ezdirilmedi sorusuna cevap” başlıklı bir tablo hazırladı. Tabloda 2021-2024 yıllar arasında asgari ücret ve temel tüketim ürünlerinin artışı karşılaştırdı.
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Gündemin ana maddesi asgari ücrete yapılacak zam. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete 1 Ocak 2025 itibarıyla zam yapılacak. Asgari ücrete yapılacak zamla A'dan Z'ye her ürüne zam bekleniyor.
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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Asgari ücretli hangi enflasyona ezdirilmedi" sorusundan yola çıkarak bir tablo paylaştı.
"Verilerle değil gerçeklerle yaşıyor."
Bingöl'ün hazırladığı tabloda 2021-2024 artış oranları şöyle yer aldı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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