WhatsApp Mayıs 2025'ten Sonra Bu Telefonlarda Çalışmayacak: iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus
WhatsApp Mayıs 2025'ten Sonra Bu Telefonlarda Çalışmayacak: iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı cihazlara desteğini keseceği haberiyle gündem oldu. Dünyada milyarlarca kişi tarafından kullanılan uygulama, uyarı amaçlı şimdiden kullanıcılarına mesaj göndermeye başladı.
2025 yılı itibarıyla eski iPhone modellerine desteğini keseceğini bildiren WhatsApp, iOS 15.1 ve öncesi sürümleri kullanan cihazlarda önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp kullanılamayacağını duyurdu. Buna göre iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus cihazlarının 5 Mayıs 2025'ten itibaren WhatsApp çalıştırmayacağı açıklandı.
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WhatsApp, günlük hayatımızı oldukça kolaylaştıran ve dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi. Ancak firmanın, eski model cihazlara WhatsApp desteğini kesmek gibi bir huyu var.
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Bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. WhatsApp'tan eski model iPhone kullanan kişilere kötü haber geldi.
Kullanıcılara gönderilen bir bilgilendirme mesajıyla, 2025 yılı itibarıyla iOS 15.1 ve öncesi sürümleri kullanan eski iPhone cihazlarda WhatsApp'ın artık çalışmayacağı bildirildi.
Bu gelişmeye göre, 2025 yılından itibaren iPhone cihazlarda bu uygulamanın çalışabilmesi için en az iOS 15.1 sürümüne sahip olunması gerekecek.
Firma tarafından duyurulan bu değişiklik, özellikle eski iOS sürümlerine sahip iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcılarını etkileyecek. 2025 Mayıs’tan sonra bu cihazlarda WhatsApp kullanılamayacak.
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