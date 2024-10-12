1 Kasım 2024'ten İtibaren WhatsApp Bu Telefonlarda Çalışmayacak: Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 ve HTC One M7

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android işletim sistemine sahip cihazlara ilişkin büyük bir güncellemeye gidiyor. META'nın uygulamada yapılan değişikliklere adapte olamayan telefonları sistemden çıkaracağı ve 1 Kasım 2024'ten itibaren WhatsApp uygulamasının bazı telefonlarda kullanılamayacağı duyuruldu.

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