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1 Kasım 2024'ten İtibaren WhatsApp Bu Telefonlarda Çalışmayacak: Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 ve HTC One M7

1 Kasım 2024'ten İtibaren WhatsApp Bu Telefonlarda Çalışmayacak: Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 ve HTC One M7

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
12.10.2024 - 16:29

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android işletim sistemine sahip cihazlara ilişkin büyük bir güncellemeye gidiyor. META'nın uygulamada yapılan değişikliklere adapte olamayan telefonları sistemden çıkaracağı ve 1 Kasım 2024'ten itibaren WhatsApp uygulamasının bazı telefonlarda kullanılamayacağı duyuruldu. 

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Dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda aldığı bir kararla uygulamayı yalnızca Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonların kullanabileceğini açıklamıştı.

Dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda aldığı bir kararla uygulamayı yalnızca Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonların kullanabileceğini açıklamıştı.

Bu süreçte uygulamaya birçok güncelleme getirildi ve farklı özellikler kullanıma açıldı. Şirket, şimdi de WhatsApp uygulamasını kullanabilecek olan Android telefonlar için minimum sistem gereksinimi şartını Android 6.0 (Marshmallow) sürümüne çekmeye hazırlanıyor.

Bu süreçte uygulamaya birçok güncelleme getirildi ve farklı özellikler kullanıma açıldı. Şirket, şimdi de WhatsApp uygulamasını kullanabilecek olan Android telefonlar için minimum sistem gereksinimi şartını Android 6.0 (Marshmallow) sürümüne çekmeye hazırlanıyor.

Bu kararın ilk bakışta birçok kullanıcı tarafından panikle karşılanması doğal. Ancak ''Marshmallow'' adıyla duyurulan Android 6.0 sürümü, bundan tam 9 yıl önce yani 2015'te yayınlanmıştı.

Bu kararın ilk bakışta birçok kullanıcı tarafından panikle karşılanması doğal. Ancak ''Marshmallow'' adıyla duyurulan Android 6.0 sürümü, bundan tam 9 yıl önce yani 2015'te yayınlanmıştı.

Yani, bu kararın, 2015'ten sonra alınan Android işletim sistemli telefonları etkilemeyeceğini söyleyebiliriz.

Yani, bu kararın, 2015'ten sonra alınan Android işletim sistemli telefonları etkilemeyeceğini söyleyebiliriz.

Yeni güncelleme kasım ayında gelecek ve 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasının çalışmayacağı telefonlar şu şekilde 👇

Yeni güncelleme kasım ayında gelecek ve 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla WhatsApp uygulamasının çalışmayacağı telefonlar şu şekilde 👇

  • Nexus 4

  • Nexus 7 

  • Nexus 10

  • HTC One M7

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Ayrıca META, ''Root'' yapılmış telefonların çalışmasını engellemek için yeni bir güncelleme getirileceğini de duyurdu.

Ayrıca META, ''Root'' yapılmış telefonların çalışmasını engellemek için yeni bir güncelleme getirileceğini de duyurdu.

Açıklamaya göre ''Root'' işlemi güvenlik problemine sebep oluyor; bu yüzden şirket, kullanıcıların telefonlarına ''Root'' yapmamalarını tavsiye ediyor.

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