Biz Esenyurt Son Dakika Haberlerini Takip Ederken Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yaşanan Gelişmeler
Biz Esenyurt Son Dakika Haberlerini Takip Ederken Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yaşanan Gelişmeler
Ülkemizde yaşanan son derece can sıkıcı olaylar bizi yeterince bunaltmışken, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler ''Neyse ki güzel şeyler de oluyor'' dedirtmeye devam ediyor. Dilerseniz, bilim ve teknoloji dünyasında son dönemlerin en çok öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla, tamamen otonom çalışan direksiyonsuz ve pedalsız robotaksiyi tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla'nın Robovan adını verdiği uygun fiyatlı minibüs modeli duyuruldu.
İnsansı robot Optimus Gen 2 tanıtıldı.
REMspace, rüyalarımızda gerçek anlamda sohbet edebilmemize imkan tanıyacak yeni bir teknoloji duyurdu.
AMD, yeni yapay zeka çiplerini tanıttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sony, PlayStation 5 PRO modelini tanıttı.
Dünyanın öğretmensiz ilk yapay zeka okulu eğitim-öğretim hayatına başladı.
Çin, dünyanın ilk yapay zeka hastanesini hizmete açtı.
Google, Gemini’ın ücretli özelliğini herkese açtı!
Apple, yeni iPhone 16 modellerini satışa çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods 4 satışa çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın