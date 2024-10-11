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Biz Esenyurt Son Dakika Haberlerini Takip Ederken Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yaşanan Gelişmeler

Biz Esenyurt Son Dakika Haberlerini Takip Ederken Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yaşanan Gelişmeler

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
11.10.2024 - 14:37

Ülkemizde yaşanan son derece can sıkıcı olaylar bizi yeterince bunaltmışken, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler ''Neyse ki güzel şeyler de oluyor'' dedirtmeye devam ediyor. Dilerseniz, bilim ve teknoloji dünyasında son dönemlerin en çok öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atalım!

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Tesla, tamamen otonom çalışan direksiyonsuz ve pedalsız robotaksiyi tanıttı.

Tesla, tamamen otonom çalışan direksiyonsuz ve pedalsız robotaksiyi tanıttı.

Cybercab adıyla tanıtılan bu robotakside direksiyon ve pedal bulunmuyor. Sürücüsüz bir şekilde çalışacağı belirtilen modelin, en geç 2027'ye kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Detaylar için sizi şöyle alalım👇

Tesla'nın Robovan adını verdiği uygun fiyatlı minibüs modeli duyuruldu.

Tesla'nın Robovan adını verdiği uygun fiyatlı minibüs modeli duyuruldu.

Ekonomik çalıştığı için fiyat/performans açısından oldukça avantajlı olan Tesla Robovan, 20 kişiye kadar taşıma kapasitesiyle hizmet verecek. Üretim tarihi hakkında ise kesin bir bilgi ne yazık ki verilmedi.

İnsansı robot Optimus Gen 2 tanıtıldı.

İnsansı robot Optimus Gen 2 tanıtıldı.

Bugüne kadarki en kapsamlı robot olarak tanıtılan Optimus Gen 2, lansmanda “Çocuklarınıza bakıcılık dahil aklınıza gelen her şeyi yapabilir.” sözleriyle duyuruldu.

Optimus Gen 2'nin detaylarına şu içeriğimizde değinmiştik👇

REMspace, rüyalarımızda gerçek anlamda sohbet edebilmemize imkan tanıyacak yeni bir teknoloji duyurdu.

REMspace, rüyalarımızda gerçek anlamda sohbet edebilmemize imkan tanıyacak yeni bir teknoloji duyurdu.

REMspace cephesinde bu teknoloji üzerinde çalışan ekibin açıklamasına göre, bu amaca birkaç ay içinde ulaşabilmeleri mümkün.

Geliştirdikleri bu teknolojinin detayları için şöyle buyurun👇

AMD, yeni yapay zeka çiplerini tanıttı!

AMD, yeni yapay zeka çiplerini tanıttı!

AMD, yapay zeka çipi Instinct MI325X ve MI355X’i görücüye çıkardı. Yapay zeka rekabetine AMD'nin de dahil olduğunu gösteren bu modeller, halihazırda kullanımda olan MI300X’e kıyasla bellek kapasitesi ve performans açısından önemli gelişmeler vadediyor.

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Sony, PlayStation 5 PRO modelini tanıttı.

Sony, PlayStation 5 PRO modelini tanıttı.

Japon teknoloji devi Sony'nin görücüye çıkardığı bu yeni model, PS5'e göre iyileştirmeler sunsa da Amerika için 700$, Avrupa için ise 799€ etiketiyle çıkacak olması oyuncuların tepkisini çekti.

Dünyanın öğretmensiz ilk yapay zeka okulu eğitim-öğretim hayatına başladı.

Dünyanın öğretmensiz ilk yapay zeka okulu eğitim-öğretim hayatına başladı.

İngiltere'de özel bir kolej olan David Game College, bu seneki eğitim-öğretim döneminde, öğrencilerin yalnızca yapay zeka ile eğitim aldığı bir sınıf açtı.

Detaylara şu içeriğimizde değinmiştik 👇

Çin, dünyanın ilk yapay zeka hastanesini hizmete açtı.

Çin, dünyanın ilk yapay zeka hastanesini hizmete açtı.

Hastanede yapay zeka tarafından üretilen 14 doktor da işe başladı. Sıkı durun, çünkü bu doktorlar, birkaç gün içinde 10 bin hastayı bile tedavi edebiliyor!

Detayları şurada bulabilirsiniz 👇

Google, Gemini’ın ücretli özelliğini herkese açtı!

Google, Gemini’ın ücretli özelliğini herkese açtı!

Google’ın yapay zeka tabanlı resim ve görüntü oluşturma aracı Imagen 3, ücretsiz olarak tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Apple, yeni iPhone 16 modellerini satışa çıkardı.

Apple, yeni iPhone 16 modellerini satışa çıkardı.

Apple Intelligence için sıfırdan inşa edildiği söylenen iPhone 16 modelleri satışa çıktı. Ayrıca Apple, daha iyi yapay zeka performansı için 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içeren yeni A18 çipi de tanıtım etkinliğinde duyurmuştu.

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Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods 4 satışa çıktı.

Apple'ın yeni nesil kulaklığı AirPods 4 satışa çıktı.

Aktif gürültü engelleme, H2 çip ve toplamda 30 saate kadar pil ömrü gibi yeniliklerle gelen AirPods 4 ve AirPods Max 20 Eylül'de satışa sunuldu.

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