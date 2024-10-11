Biz Esenyurt Son Dakika Haberlerini Takip Ederken Bilim ve Teknoloji Dünyasında Yaşanan Gelişmeler

Ülkemizde yaşanan son derece can sıkıcı olaylar bizi yeterince bunaltmışken, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler ''Neyse ki güzel şeyler de oluyor'' dedirtmeye devam ediyor. Dilerseniz, bilim ve teknoloji dünyasında son dönemlerin en çok öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atalım!