Banka Hesabına Girenler Hayatının Şokunu Yaşıyor! ‘Hesperbot’ Saldırısı Artıyor: Nasıl Önlem Alınmalı?

“Bu zararlı yazılım genellikle oltalama saldırılarıyla yayılır. Kurbanlara sahte e-postalar, mesajlar veya sosyal medya bildirimleri gönderilerek kullanıcılar, güvenilir bir kaynaktan geliyormuş gibi görünen zararlı bir dosyayı veya bağlantıyı açmaya yönlendirilir. Bu noktada, Hesperbot cihazınıza bulaşır ve arka planda çalışarak bankacılık işlemlerinizi izlemeye başlar.

bulaştığı cihazların mobil bankacılık güvenlik önlemlerini de aşabilmek için zararlı mobil uygulamalar indirir. Bu şekilde, hacker'lar kurbanın banka hesaplarını boşaltabilir veya habersiz kredi işlemleri gerçekleştirebilir.”