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Banka Hesabına Girenler Hayatının Şokunu Yaşıyor! ‘Hesperbot’ Saldırısı Artıyor: Nasıl Önlem Alınmalı?

Banka Hesabına Girenler Hayatının Şokunu Yaşıyor! ‘Hesperbot’ Saldırısı Artıyor: Nasıl Önlem Alınmalı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
09.10.2024 - 12:44

Son dönemde banka dolandırıcılığı arttı. Banka hesabına girip hayatının şokunu yaşayan mağdurların sayısı yükseliyor. Kiminin hesabı boşaltılırken kimisi de yüksek miktarda çekilen kredi borçlarıyla karşılaşıyor. Hackerlar ‘hesperbot’ saldırılarıyla vatandaşı hedef alıyor. Peki hesperbot nedir? Vatandaşlar nasıl önlem almalı? Hürriyet’ten İsmail Sarı, konuyu uzmanlarla konuştu.

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Banka dolandırıcılığına uğrayan vatandaşların şikayetleri artıyor. Vatandaşlar bomboş, tüm parası çekilmiş hesaplarla ya da yüklü miktarda çekilen kredilerle karşılaşıyor.

Banka dolandırıcılığına uğrayan vatandaşların şikayetleri artıyor. Vatandaşlar bomboş, tüm parası çekilmiş hesaplarla ya da yüklü miktarda çekilen kredilerle karşılaşıyor.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre konunun uzmanları vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre konunun uzmanları vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, en yaygın yöntemin ‘oltalama’ olduğunu vurguladı. Vatandaşların güvenilir görünen e-postalar, mesajlara tıklamasıyla kişisel bilgileri, şifreleri hackerların eline saniyesinde ulaşıyor.

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, en yaygın yöntemin ‘oltalama’ olduğunu vurguladı. Vatandaşların güvenilir görünen e-postalar, mesajlara tıklamasıyla kişisel bilgileri, şifreleri hackerların eline saniyesinde ulaşıyor.

Kamuya açık alanlarda Wi-Fi'lere dikkat!

Kamuya açık alanlarda Wi-Fi'lere dikkat!

Prof. Dr. Kırık’a göre kamuya açık yerlerde Wi-Fi ağlarına bağlanmak da tehlikeyi artırıyor. Bu nedenle vatandaşların şifresiz veya güvenli zayıf kablosuz internet ağlarına bağlanmaması gerekiyor.

Güçlü şifre ve iki aşamalı doğrulama kullanın.

Güçlü şifre ve iki aşamalı doğrulama kullanın.

Vatandaşların yaptığı bir diğer hata ise zayıf ve tahmin edilmesi kolay olan şifreler. Uzmanlar, şifrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Kırık, 'Ayrıca, birçok kullanıcı iki aşamalı doğrulama gibi basit ama etkili güvenlik önlemlerini kullanmayı ihmal ediyor” diyor.

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Dolandırıcıların önemli yöntemi ise ‘hesperbot’ saldırısı. Peki hesperbot saldırısı nedir?

Dolandırıcıların önemli yöntemi ise ‘hesperbot’ saldırısı. Peki hesperbot saldırısı nedir?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye dahil olmak üzere bu zararlı yazılımın çoğu ülkede kullanıldığını söylüyor. Kırık, şunların altını çiziyor:

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye dahil olmak üzere bu zararlı yazılımın çoğu ülkede kullanıldığını söylüyor. Kırık, şunların altını çiziyor:

“Bu zararlı yazılım genellikle oltalama saldırılarıyla yayılır. Kurbanlara sahte e-postalar, mesajlar veya sosyal medya bildirimleri gönderilerek kullanıcılar, güvenilir bir kaynaktan geliyormuş gibi görünen zararlı bir dosyayı veya bağlantıyı açmaya yönlendirilir. Bu noktada, Hesperbot cihazınıza bulaşır ve arka planda çalışarak bankacılık işlemlerinizi izlemeye başlar.

bulaştığı cihazların mobil bankacılık güvenlik önlemlerini de aşabilmek için zararlı mobil uygulamalar indirir. Bu şekilde, hacker'lar kurbanın banka hesaplarını boşaltabilir veya habersiz kredi işlemleri gerçekleştirebilir.”

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