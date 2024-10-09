Banka Hesabına Girenler Hayatının Şokunu Yaşıyor! ‘Hesperbot’ Saldırısı Artıyor: Nasıl Önlem Alınmalı?
Banka Hesabına Girenler Hayatının Şokunu Yaşıyor! ‘Hesperbot’ Saldırısı Artıyor: Nasıl Önlem Alınmalı?
Son dönemde banka dolandırıcılığı arttı. Banka hesabına girip hayatının şokunu yaşayan mağdurların sayısı yükseliyor. Kiminin hesabı boşaltılırken kimisi de yüksek miktarda çekilen kredi borçlarıyla karşılaşıyor. Hackerlar ‘hesperbot’ saldırılarıyla vatandaşı hedef alıyor. Peki hesperbot nedir? Vatandaşlar nasıl önlem almalı? Hürriyet’ten İsmail Sarı, konuyu uzmanlarla konuştu.
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Banka dolandırıcılığına uğrayan vatandaşların şikayetleri artıyor. Vatandaşlar bomboş, tüm parası çekilmiş hesaplarla ya da yüklü miktarda çekilen kredilerle karşılaşıyor.
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Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre konunun uzmanları vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, en yaygın yöntemin ‘oltalama’ olduğunu vurguladı. Vatandaşların güvenilir görünen e-postalar, mesajlara tıklamasıyla kişisel bilgileri, şifreleri hackerların eline saniyesinde ulaşıyor.
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Dolandırıcıların önemli yöntemi ise ‘hesperbot’ saldırısı. Peki hesperbot saldırısı nedir?
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye dahil olmak üzere bu zararlı yazılımın çoğu ülkede kullanıldığını söylüyor. Kırık, şunların altını çiziyor:
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