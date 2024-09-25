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Dünyanın Öğretmensiz İlk Yapay Zeka Okulu Eğitim Öğretim Hayatına Başladı

Dünyanın Öğretmensiz İlk Yapay Zeka Okulu Eğitim Öğretim Hayatına Başladı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 09:33

Yapay zeka, ne kadar ileriye gidebilir? Pek çok mesleği elimizden alacağını düşündüğümüz yapay zeka, buna çoktan başladı bile. Geçtiğimiz günlerde hayata geçen ilk yapay zeka hastanenin ardından şimdi de yapay zeka okul çıktı!

Gelin, geleceğin okullarına bir göz atalım.

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Son yıllarda yapay zekanın hızla gelişimine tanıklık ediyoruz.

Son yıllarda yapay zekanın hızla gelişimine tanıklık ediyoruz.

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi yaşadığımız bugünlerde, yapay zeka her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor. Sağlıktan turizme, eğitimden reklamcılığa her alanda adını duymaya başlıyoruz.

Hatta dünyanın ilk yapay zeka hastanesi hizmet vermeye çoktan başladı;

Dünyanın ilk öğretmensiz, yapay zeka okulu da İngiltere'de açıldı.

Dünyanın ilk öğretmensiz, yapay zeka okulu da İngiltere'de açıldı.

İngiltere'de özel bir kolej olan David Game College, bu seneki eğitim öğretim döneminde, öğretmenin olmadığı, öğrencilerin yalnızca yapay zeka ile eğitim aldığı bir sınıf açtı.

Öğrenciler, bilgisayarlarındaki yapay zeka platformları ve sanal gerçeklik gözlükleriyle ders alıyorlar.

Öğrenciler, bilgisayarlarındaki yapay zeka platformları ve sanal gerçeklik gözlükleriyle ders alıyorlar.

Öğrencilerin kullandığı AI platformlar, öğrencinin hangi konularda başarılı, hangi konularda başarısız olduğunu öğreniyor. Daha sonra buna göre bir ders planı uyguluyor. Öğrencinin dönem içindeki performansı da göz önüne alınmış oluyor.

Okulun müdürü John Dalton "Dışarıda pek çok mükemmel öğretmen var. Fakat hepimiz hata yapabiliriz" diyor.

Okulun müdürü John Dalton "Dışarıda pek çok mükemmel öğretmen var. Fakat hepimiz hata yapabiliriz" diyor.

Öte yandan, öğrenciler tamamen yapay zekanın eline bırakılmış değil. Yapay zekanın ve öğrencilerin davranışlarını izlemek için üç farklı 'öğrenme koçu' bulunuyor. Öğrenci koçları, yapay zekanın ders vermekte zorlandığı 'sanat' ve 'cinsellik' gibi konularda öğrencilere dersler verebilecek.

Şimdilik 20 öğrencinin olduğu bu sınıfta eğitim görmenin bedeli ise bir yılda 27 bin pound. 

Öğretmenlerin yerini yapay zekanın alması konusu ise elbette tartışılır...Buyurun yorumlara!

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