Dünyanın Öğretmensiz İlk Yapay Zeka Okulu Eğitim Öğretim Hayatına Başladı
Dünyanın Öğretmensiz İlk Yapay Zeka Okulu Eğitim Öğretim Hayatına Başladı
Yapay zeka, ne kadar ileriye gidebilir? Pek çok mesleği elimizden alacağını düşündüğümüz yapay zeka, buna çoktan başladı bile. Geçtiğimiz günlerde hayata geçen ilk yapay zeka hastanenin ardından şimdi de yapay zeka okul çıktı!
Gelin, geleceğin okullarına bir göz atalım.
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Son yıllarda yapay zekanın hızla gelişimine tanıklık ediyoruz.
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Dünyanın ilk öğretmensiz, yapay zeka okulu da İngiltere'de açıldı.
Öğrenciler, bilgisayarlarındaki yapay zeka platformları ve sanal gerçeklik gözlükleriyle ders alıyorlar.
Okulun müdürü John Dalton "Dışarıda pek çok mükemmel öğretmen var. Fakat hepimiz hata yapabiliriz" diyor.
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