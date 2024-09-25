Dünyanın Öğretmensiz İlk Yapay Zeka Okulu Eğitim Öğretim Hayatına Başladı

Öte yandan, öğrenciler tamamen yapay zekanın eline bırakılmış değil. Yapay zekanın ve öğrencilerin davranışlarını izlemek için üç farklı 'öğrenme koçu' bulunuyor. Öğrenci koçları, yapay zekanın ders vermekte zorlandığı 'sanat' ve 'cinsellik' gibi konularda öğrencilere dersler verebilecek.

Şimdilik 20 öğrencinin olduğu bu sınıfta eğitim görmenin bedeli ise bir yılda 27 bin pound.

Öğretmenlerin yerini yapay zekanın alması konusu ise elbette tartışılır...Buyurun yorumlara!