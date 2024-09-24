WhatsApp Krizi Çıkmıştı: Telegram Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaşacak

Meta, WhatsApp mesajlarını vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük önem arz eden mesajların 'Uçtan uca şifreleme' yöntemiyle güvence altında olduğu ve 'WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamayacağı veya dinleyemeyeceği' aktarıldı.