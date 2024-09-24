WhatsApp Krizi Çıkmıştı: Telegram Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaşacak
WhatsApp Krizi Çıkmıştı: Telegram Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaşacak
Meta, Narin olayında WhatsApp mesajlarının iletilmesi talebini reddetmiş, kullanıcı bilgilerini hükümetle paylaşmamıştı. Bu karar krize sebep olurken WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram, gizlilik politikasında değişikliğe gitti.
Telegram, hükümetlerin talep etmesi durumunda kullanıcıların bilgilerini ilgili makamlarla paylaşabilecek.
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Türkiye, 8 yaşındaki Narin olayının ardından hayati öneme sahip WhatsApp mesajlarının iletilmesi için Meta'ya başvuruda bulunmuştu.
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WhatsApp'ın yaşattığı krizin ardından, Telegram gizlilik politikasında değişikliğe gitti.
Telegram'ın kurucusu Durov, yaptığı açıklamada "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğinin" altını çizdi.
İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda, ilgili kişilerin gerekli bilgileri paylaşılabilecek. Bu sayede, suçluların da caydırılması amaçlanıyor.
Sabah'ta yer alan haberde, Telegram'ın Türkiye temsilcisi bulunmadığı, Türkiye'nin bazı zararlı Telegram kanallarının kapatılması için İngiltere'deki merkeze bini aşkın bildirimde bulunduğu belirtilmişti.
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