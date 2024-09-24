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WhatsApp Krizi Çıkmıştı: Telegram Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaşacak

WhatsApp Krizi Çıkmıştı: Telegram Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaşacak

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.09.2024 - 11:00

Meta, Narin olayında WhatsApp mesajlarının iletilmesi talebini reddetmiş, kullanıcı bilgilerini hükümetle paylaşmamıştı. Bu karar krize sebep olurken WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram, gizlilik politikasında değişikliğe gitti.

Telegram, hükümetlerin talep etmesi durumunda kullanıcıların bilgilerini ilgili makamlarla paylaşabilecek.

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Türkiye, 8 yaşındaki Narin olayının ardından hayati öneme sahip WhatsApp mesajlarının iletilmesi için Meta'ya başvuruda bulunmuştu.

Türkiye, 8 yaşındaki Narin olayının ardından hayati öneme sahip WhatsApp mesajlarının iletilmesi için Meta'ya başvuruda bulunmuştu.

Meta, WhatsApp mesajlarını vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük önem arz eden mesajların 'Uçtan uca şifreleme' yöntemiyle güvence altında olduğu ve 'WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamayacağı veya dinleyemeyeceği' aktarıldı.

WhatsApp yazışmalarını devletin görüp görmeyeceği de merak konusu olmuştu;

WhatsApp'ın yaşattığı krizin ardından, Telegram gizlilik politikasında değişikliğe gitti.

WhatsApp'ın yaşattığı krizin ardından, Telegram gizlilik politikasında değişikliğe gitti.

BBC'nin aktardığına göre, Telegram Pazartesi günü gizlilik politikasına bir güncelleme getirdi. Buna göre, yasal talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin  IP adresi ve telefon numaraları ilgili makamlarla paylaşılabilecek.

Telegram'ın kurucusu Durov, yaptığı açıklamada "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğinin" altını çizdi.

Telegram'ın kurucusu Durov, yaptığı açıklamada "kötü niyetli kişilerin platformu kendi emelleri için kullanmasına izin verilmeyeceğinin" altını çizdi.

Telegram'ın kötüye kullanımını engellemek için gizlilik politikasında değişikliğe gidildiğini belirten Durov, problemli içeriklere de artık erişilemediğini belirtiyor.

İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda, ilgili kişilerin gerekli bilgileri paylaşılabilecek. Bu sayede, suçluların da caydırılması amaçlanıyor.

İlgili adli yetkililerden gelen geçerli yasal talepler doğrultusunda, ilgili kişilerin gerekli bilgileri paylaşılabilecek. Bu sayede, suçluların da caydırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda erişime kapatılan Instagram'ın ardından Telegram'ın da ülkemizde engelleneceği iddia edilmişti.

Sabah'ta yer alan haberde, Telegram'ın Türkiye temsilcisi bulunmadığı, Türkiye'nin bazı zararlı Telegram kanallarının kapatılması için İngiltere'deki merkeze bini aşkın bildirimde bulunduğu belirtilmişti.

Sabah'ta yer alan haberde, Telegram'ın Türkiye temsilcisi bulunmadığı, Türkiye'nin bazı zararlı Telegram kanallarının kapatılması için İngiltere'deki merkeze bini aşkın bildirimde bulunduğu belirtilmişti.

Buna göre, Telegram'daki kanallar aracılığıyla, uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili videoları ticaretinin serbestçe yapıldığı iddia ediliyor. Bu kanalların ise on binlerce kullanıcısı bulunduğu söyleniyor.

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