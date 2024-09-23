Elon Musk Açıkladı: SpaceX, 2 Yıl İçinde Mars'a İnsansız Starship Göndermeyi Planlıyor!
Elon Musk Açıkladı: SpaceX, 2 Yıl İçinde Mars'a İnsansız Starship Göndermeyi Planlıyor!
Kaynak: https://www.aa.com.tr/en/science-tech...
Elon Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada Dünya'dan Mars'a seyahat etmenin, her iki yılda bir mümkün olacağını dile getirdi. Gelişmeleri ve diğer açıklamaları okumak için sizleri şöyle alalım👇
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Elon Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada Dünya'dan Mars'a seyahat etmenin, her iki yılda bir mümkün olacağını dile getirdi.
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Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk Mars yolculuklarının önümüzdeki iki yıl içinde açılacak Dünya-Mars transfer penceresinde gerçekleşeceğini belirtmişti.
Bu yılın başlarında Elon Musk, ilk insansız Starship'in beş yıl içinde Mars'a iniş yapacağını, insanlı inişin ise yedi yıl içinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.
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