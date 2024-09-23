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Elon Musk Açıkladı: SpaceX, 2 Yıl İçinde Mars'a İnsansız Starship Göndermeyi Planlıyor!

Elon Musk Açıkladı: SpaceX, 2 Yıl İçinde Mars'a İnsansız Starship Göndermeyi Planlıyor!

Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 17:35

Elon Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada Dünya'dan Mars'a seyahat etmenin, her iki yılda bir mümkün olacağını dile getirdi. Gelişmeleri ve diğer açıklamaları okumak için sizleri şöyle alalım👇

Kaynak: https://www.aa.com.tr/en/science-tech...
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Elon Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada Dünya'dan Mars'a seyahat etmenin, her iki yılda bir mümkün olacağını dile getirdi.

Elon Musk, Pazar günü yaptığı açıklamada Dünya'dan Mars'a seyahat etmenin, her iki yılda bir mümkün olacağını dile getirdi.

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk Mars yolculuklarının önümüzdeki iki yıl içinde açılacak Dünya-Mars transfer penceresinde gerçekleşeceğini belirtmişti.

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk Mars yolculuklarının önümüzdeki iki yıl içinde açılacak Dünya-Mars transfer penceresinde gerçekleşeceğini belirtmişti.

Musk, insanlı görevlerin zamanlamasının bu insansız uçuşların başarısına bağlı olacağını belirtti. Eğer insansız görevler başarılı olursa, dört yıl içinde insanlı fırlatmalar gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde, bu görevler iki yıl daha ertelenebilir.

Bu yılın başlarında Elon Musk, ilk insansız Starship'in beş yıl içinde Mars'a iniş yapacağını, insanlı inişin ise yedi yıl içinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Bu yılın başlarında Elon Musk, ilk insansız Starship'in beş yıl içinde Mars'a iniş yapacağını, insanlı inişin ise yedi yıl içinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.

Haziran ayında, bir Starship tam test görevini başarıyla tamamladı ve uzaydan hipersonik bir dönüş gerçekleştirerek Hint Okyanusu’na indi. Musk, Starship’i hem Ay hem de Mars görevleri için çok amaçlı bir uzay aracı olarak tasarlıyor.

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