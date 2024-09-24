Japonya'daki Telefonlarda Deklanşör Sesinin Kapalı Olmasının Öğrendiğinizde Hak Vereceğiniz Sebepleri
Japonya'daki Telefonlarda Deklanşör Sesinin Kapalı Olmasının Öğrendiğinizde Hak Vereceğiniz Sebepleri
Japonya’da akıllı telefonlar, deklanşör sesini kapatmaya izin vermiyor. Peki bunun nedeni sizce ne olabilir? Gelin anlatıyoruz.
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Japonya, teknolojinin hızla geliştiği bir ülke olmasının yanı sıra, sosyal normları ve mahremiyet konusundaki hassasiyetiyle de dikkat çekiyor.
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Her şey 2000’li yılların başında ilk kameralı telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte başladı. Bu dönemde gizli çekimler ciddi bir sorun haline geldi.
Özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarında ve halka açık yerlerde yapılan gizli çekimlerin artışı büyük bir rahatsızlık yarattı. J-Phone’un piyasaya sürdüğü J-SH04 modeliyle kameralı telefonların popülaritesi artarken, ülkede gizli çekimler ciddi derecede artış gösterdi.
Bu sorun karşısında telefon üreticileri de devreye girdi ve J-SH04 modelinden itibaren deklanşör sesinin kapatılamaması için bir standart oluşturuldu.
Japonya'da üretilen iPhone’lar da bu kurala uyuyor ve kullanıcılar telefonlarını sessize alsalar bile deklanşör sesi çıkarmaya devam ediyor.
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Yasa veya zorunluluk olmamakla birlikte, bu uygulama zaten sorunu köklü bir şekilde çözülmüş değil. Örneğin yurt dışından alınan telefonlar bu sesi kapatma imkanı sunabiliyor.
İnsanlar Japonya'dan değil de yurt dışından başka telefonlar almayı tercih edebiliyor. Ya da bazı kullanıcılar ses kısıcı uygulamalara yönelerek bu durumu aşmayı deniyor.
Bu durum da haliyle kötü niyetli kişilerin işini daha da kolaylaştırıyor. Sonuç olarak gizlilik endişeleri ve toplumun talepleri doğrultusunda şekillenen bu durum, her ne kadar bazı kullanıcılar için rahatsız edici olsa da, çoğunluk için güvenli bir yaşam alanı sağlama çabasının bir parçası.
Bu bağlamda da Japonya’daki telefonlardaki deklanşör sesini teknolojinin karanlık yüzlerinden birine karşı koyma çabası olarak değerlendirebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?
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