Amerikan İcadı Japon Yapıştırıcısı Neden Bizde Japon Buluşu Olarak Biliniyor?

Dünyada 'Super glue' (Süper yapıştırıcı) olarak bilinen, kimyadaki ismiyle 'Siyanoakrilat' olan bu yapıştırıcı, aslında Japonya'da icat edilmedi. Ancak yine de Türkiye'de bu yapıştırıcıya 'Japon yapıştırıcısı' deniyor. Peki neden?

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