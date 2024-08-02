Amerikan İcadı Japon Yapıştırıcısı Neden Bizde Japon Buluşu Olarak Biliniyor?
Amerikan İcadı Japon Yapıştırıcısı Neden Bizde Japon Buluşu Olarak Biliniyor?
Dünyada 'Super glue' (Süper yapıştırıcı) olarak bilinen, kimyadaki ismiyle 'Siyanoakrilat' olan bu yapıştırıcı, aslında Japonya'da icat edilmedi. Ancak yine de Türkiye'de bu yapıştırıcıya 'Japon yapıştırıcısı' deniyor. Peki neden?
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Yapıştırıcıların gücü ve hızla etkili olabilme özellikleri, onları sadece evdeki küçük tamir işlerinden, cerrahiden askeri operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanına taşıdı.
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Siyanoakrilatların tıpta, özellikle cerrahide, dokuları hızla birleştirme özelliği kritik öneme sahip. Ancak, bu yapıştırıcının tarihçesi ve ülkemizdeki adı biraz daha karmaşık.
Siyanoakrilatlar, ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında Kodak'ta çalışan kimyager Harry Coover tarafından formüle edildi aslında. 1942'de bulduğu bu yapıştırıcı, başta silahların dürbünlerini yapıştırmak için kullanıldı ancak aşırı yapışkanlığı nedeniyle pek işe yaramadı ve geçici olarak rafa kaldırıldı.
1958'de ise Eastman Kodak firması bu ürünün patentini aldı ve "Eastman 910 Super Glue" adıyla piyasaya sürdü. Bu dönemde sinema sektöründe, film makaraları arasındaki geçişlerde sorunları çözmek için kullanıldı.
Siyanoakrilat yapıştırıcıların Vietnam Savaşı'ndaki kullanımı, bu ürünlerin tıptaki potansiyelini de ortaya koyan çarpıcı bir örnek. Bu yapıştırıcılar, savaş alanında çeşitli avantajlar sunarak yaralıların tedavisinde kritik bir rol oynadı.
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Türkiye'de ise, bu yapıştırıcı ilk olarak 1980'lerde giriş yaptı. Ancak, Japon markalı ürünlerin kalitesi hakkındaki güven, bu yapıştırıcının Japonlara ait olduğu algısını pekiştirdi.
Ülkemize gelen ilk siyanoakrilat markası Japon markası Alteco'nun ürünüydü ve üzerinde Japonca harfler bulunuyordu. Bu, Türkiye'de "Japon yapıştırıcısı" olarak adlandırılmasına neden oldu. Ayrıca, Japon teknolojisine duyulan güven de bu isimlendirmeyi etkiledi.
Aslına bakacak olursak, Japonların bu yapıştırıcıyla doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. Japon markalarının kalitesine duyulan güven ve ilk gelen ürünlerin Japon menşeli olması, bu adlandırmanın kökenini oluşturdu diyebiliriz.
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