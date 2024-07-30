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Sırrı Açıklıyoruz: Superman'ın Kostümünde İç Çamaşırı Neden Taytın Üstünde?

Sırrı Açıklıyoruz: Superman'ın Kostümünde İç Çamaşırı Neden Taytın Üstünde?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 18:50

Superman'ın kostümü, kırmızı pelerini, mavi taytı ve dikkat çeken kemer detayıyla dünya çapında tanınan bir ikon haline geldi. Ancak, iç çamaşırının taytın üzerine yerleştirilmesiyle ilgili bu ilginç tasarım seçimi pek çok hayranı şaşırtmıştır. Peki iç çamaşırını neden taytın üzerine geçirmiş hiç sorguladınız mı? 

Gelin nedenine birlikte bakalım. 👇

Kaynak

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Bu tasarımın kökeni 1930'larda Supergods kitaplarından keşfedilen bir hikayeye dayanıyor. Superman'ın iç çamaşırının taytın dışında olması fikri başlangıçta tuhaf gelse de, bu detayın kökeninde yatan hikaye oldukça ilgi çekici.

Bu tasarımın kökeni 1930'larda Supergods kitaplarından keşfedilen bir hikayeye dayanıyor. Superman'ın iç çamaşırının taytın dışında olması fikri başlangıçta tuhaf gelse de, bu detayın kökeninde yatan hikaye oldukça ilgi çekici.

Aslında bu garip fikir tamamen tesadüfe dayanıyor. Çizgi roman yazarı Grant Morrison, tayt üstüne iç çamaşırı modasını Supergods kitaplarından bulmuş.

Aslında bu garip fikir tamamen tesadüfe dayanıyor. Çizgi roman yazarı Grant Morrison, tayt üstüne iç çamaşırı modasını Supergods kitaplarından bulmuş.

Superman'ın kıyafeti sirk ustalarından ilham alınarak tasarlanmış. Yani tarihe baktığınızda bu tasarımın Superman'a özgü olmadığını anlarsınız.

Superman'ın kıyafeti sirk ustalarından ilham alınarak tasarlanmış. Yani tarihe baktığınızda bu tasarımın Superman'a özgü olmadığını anlarsınız.

O dönemde hava sirklerindeki sanatçılar ve güreşçiler de bu tarz kostümler giyiyordu. Bakınız👇

O dönemde hava sirklerindeki sanatçılar ve güreşçiler de bu tarz kostümler giyiyordu. Bakınız👇

Yalnız o da değil, Flaş Gordon'a baktığımızda oradaki süper kahraman için de benzer bir stil tasarlanmış👇

Yalnız o da değil, Flaş Gordon'a baktığımızda oradaki süper kahraman için de benzer bir stil tasarlanmış👇
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Morrison bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

Morrison bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

'1938'de taytların üzerindeki iç çamaşırları, ekstra erkeksi güç ve dayanıklılığın göstergesiydi. Pelerin, şovmen benzeri botlar, kemer ve dar tayt, sirk kıyafetlerinden türetilmişti ve Supermen'in maceralarının performatif, hatta ucube gösterisine benzer yönünü vurgulamaya yardımcı oluyordu. Köprüleri kaldırmak, trenleri çıplak elleriyle durdurmak, fillerle güreşmek: Bunlar, dar taytın ima ettiği karnaval havasından yararlanan süper güçlü adam hünerleriydi.'

Supergods kitaplarındaki bir hikayede sirkteki güç gösterisi yapan adamların eski fotoğrafları bulunuyor. Göstericiler tayt üzerine kemer takarak sahnede kişiliklerini ön plana çıkarmaki istiyor. O dönemde göstericiler güçlü olduklarını göstermek için demiri bükerdi. Superman'a da aynı kostüm giydirilmesindeki amaç güçlü adam imajı çizmekti.

Supergods kitaplarındaki bir hikayede sirkteki güç gösterisi yapan adamların eski fotoğrafları bulunuyor. Göstericiler tayt üzerine kemer takarak sahnede kişiliklerini ön plana çıkarmaki istiyor. O dönemde göstericiler güçlü olduklarını göstermek için demiri bükerdi. Superman'a da aynı kostüm giydirilmesindeki amaç güçlü adam imajı çizmekti.

Tabii 2010'lara geldiğimizde bu ikonik iç çamaşırının çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Örneğin; 2013 yapımı Man of Steel filmine baktığımızda Süperman'ın kıyafetinin rengi koyu ve iç çamaşırı yok.Nedeni de tahmin edeceğiniz gibi Superman'in tarihsel kostümünün modernize edilmesi ve daha güncel bir görünüm kazanmasıyla ilgili.

Tabii 2010'lara geldiğimizde bu ikonik iç çamaşırının çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Örneğin; 2013 yapımı Man of Steel filmine baktığımızda Süperman'ın kıyafetinin rengi koyu ve iç çamaşırı yok.Nedeni de tahmin edeceğiniz gibi Superman'in tarihsel kostümünün modernize edilmesi ve daha güncel bir görünüm kazanmasıyla ilgili.

Sizce eskisi gibi mi kalmalıydı, yoksa yeni kostümüyle daha mı iyi?

Sizce eskisi gibi mi kalmalıydı, yoksa yeni kostümüyle daha mı iyi?

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