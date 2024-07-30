Sırrı Açıklıyoruz: Superman'ın Kostümünde İç Çamaşırı Neden Taytın Üstünde?

Superman'ın kostümü, kırmızı pelerini, mavi taytı ve dikkat çeken kemer detayıyla dünya çapında tanınan bir ikon haline geldi. Ancak, iç çamaşırının taytın üzerine yerleştirilmesiyle ilgili bu ilginç tasarım seçimi pek çok hayranı şaşırtmıştır. Peki iç çamaşırını neden taytın üzerine geçirmiş hiç sorguladınız mı?

Gelin nedenine birlikte bakalım. 👇

Kaynak