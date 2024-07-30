Sırrı Açıklıyoruz: Superman'ın Kostümünde İç Çamaşırı Neden Taytın Üstünde?
Sırrı Açıklıyoruz: Superman'ın Kostümünde İç Çamaşırı Neden Taytın Üstünde?
Superman'ın kostümü, kırmızı pelerini, mavi taytı ve dikkat çeken kemer detayıyla dünya çapında tanınan bir ikon haline geldi. Ancak, iç çamaşırının taytın üzerine yerleştirilmesiyle ilgili bu ilginç tasarım seçimi pek çok hayranı şaşırtmıştır. Peki iç çamaşırını neden taytın üzerine geçirmiş hiç sorguladınız mı?
Gelin nedenine birlikte bakalım. 👇
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Bu tasarımın kökeni 1930'larda Supergods kitaplarından keşfedilen bir hikayeye dayanıyor. Superman'ın iç çamaşırının taytın dışında olması fikri başlangıçta tuhaf gelse de, bu detayın kökeninde yatan hikaye oldukça ilgi çekici.
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Aslında bu garip fikir tamamen tesadüfe dayanıyor. Çizgi roman yazarı Grant Morrison, tayt üstüne iç çamaşırı modasını Supergods kitaplarından bulmuş.
Superman'ın kıyafeti sirk ustalarından ilham alınarak tasarlanmış. Yani tarihe baktığınızda bu tasarımın Superman'a özgü olmadığını anlarsınız.
O dönemde hava sirklerindeki sanatçılar ve güreşçiler de bu tarz kostümler giyiyordu. Bakınız👇
Yalnız o da değil, Flaş Gordon'a baktığımızda oradaki süper kahraman için de benzer bir stil tasarlanmış👇
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Morrison bu durumu şu sözlerle açıklıyor:
Supergods kitaplarındaki bir hikayede sirkteki güç gösterisi yapan adamların eski fotoğrafları bulunuyor. Göstericiler tayt üzerine kemer takarak sahnede kişiliklerini ön plana çıkarmaki istiyor. O dönemde göstericiler güçlü olduklarını göstermek için demiri bükerdi. Superman'a da aynı kostüm giydirilmesindeki amaç güçlü adam imajı çizmekti.
Tabii 2010'lara geldiğimizde bu ikonik iç çamaşırının çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Örneğin; 2013 yapımı Man of Steel filmine baktığımızda Süperman'ın kıyafetinin rengi koyu ve iç çamaşırı yok.Nedeni de tahmin edeceğiniz gibi Superman'in tarihsel kostümünün modernize edilmesi ve daha güncel bir görünüm kazanmasıyla ilgili.
Sizce eskisi gibi mi kalmalıydı, yoksa yeni kostümüyle daha mı iyi?
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