Ayakkabı Kutusu, Çanta, Ceket Cebi Hepsinden Çıkıyor: O Tuz Benzeri Paket Meğer Çok İşe Yarıyormuş

Yeni ayakkabılarınızı açtığınızda kutusunun içinde karşılaştığınız o tuz benzeri cisimlerin aslında silika jel paketleri olduğunu biliyor musunuz? Bu küçük paketler, aslında özel olarak tasarlanmış. İşte silika jel hakkında bilmeniz gereken her şey ve evde nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgiler...