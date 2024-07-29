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Ayakkabı Kutusu, Çanta, Ceket Cebi Hepsinden Çıkıyor: O Tuz Benzeri Paket Meğer Çok İşe Yarıyormuş

Ayakkabı Kutusu, Çanta, Ceket Cebi Hepsinden Çıkıyor: O Tuz Benzeri Paket Meğer Çok İşe Yarıyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 00:18

Yeni ayakkabılarınızı açtığınızda kutusunun içinde karşılaştığınız o tuz benzeri cisimlerin aslında silika jel paketleri olduğunu biliyor musunuz? Bu küçük paketler, aslında özel olarak tasarlanmış. İşte silika jel hakkında bilmeniz gereken her şey ve evde nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgiler...

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Öncelikle silika jel nedir onu anlatalım. Silikon dioksit adı verilen bir bileşenden üretilir ve bu bileşen, doğal olarak kumda bulunan bir mineraldir. Gözenekli yapısı sayesinde nemi etkili bir şekilde emebilir.

Öncelikle silika jel nedir onu anlatalım. Silikon dioksit adı verilen bir bileşenden üretilir ve bu bileşen, doğal olarak kumda bulunan bir mineraldir. Gözenekli yapısı sayesinde nemi etkili bir şekilde emebilir.

Özellikle ayakkabı kutularında sıklıkla çıkan bu paketler, kendi ağırlığının yaklaşık yüzde 40’ına kadar suyu emme kapasitesine sahip. Bu özelliği sayesinde, ürünlerinizin nemden zarar görmesini önler ve ürünlerin ömrünü uzatır.

Özellikle ayakkabı kutularında sıklıkla çıkan bu paketler, kendi ağırlığının yaklaşık yüzde 40’ına kadar suyu emme kapasitesine sahip. Bu özelliği sayesinde, ürünlerinizin nemden zarar görmesini önler ve ürünlerin ömrünü uzatır.

Kısacası; ayakkabılarınızın nemden etkilenmesini ve küf oluşumunu engeller. Ancak özellikle küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlike oluşturabilir. Yanlışlıkla yutulması boğulma riskine neden olabilir. Bu yüzden, silika jel paketlerini çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmalı ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde atmalısınız.

Kısacası; ayakkabılarınızın nemden etkilenmesini ve küf oluşumunu engeller. Ancak özellikle küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlike oluşturabilir. Yanlışlıkla yutulması boğulma riskine neden olabilir. Bu yüzden, silika jel paketlerini çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutmalı ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde atmalısınız.

Tarihine bakacak olursak da; 1919 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nden Kimya Profesörü Walter A. Patrick tarafından patentlenmiş. Bu tür paketler, I. Dünya Savaşı sırasında gaz maskesi kutularında kullanılarak buharların ve gazların emilmesini sağlamış. Günümüzde ise daha geniş bir kullanım alanına sahip.

Tarihine bakacak olursak da; 1919 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nden Kimya Profesörü Walter A. Patrick tarafından patentlenmiş. Bu tür paketler, I. Dünya Savaşı sırasında gaz maskesi kutularında kullanılarak buharların ve gazların emilmesini sağlamış. Günümüzde ise daha geniş bir kullanım alanına sahip.

Silika jel paketlerini evde çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz: Dolaplarınızda, çekmecelerde veya diğer kapalı alanlarda silika jel paketleri kullanarak nemin birikmesini önleyebilirsiniz.

Silika jel paketlerini evde çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz: Dolaplarınızda, çekmecelerde veya diğer kapalı alanlarda silika jel paketleri kullanarak nemin birikmesini önleyebilirsiniz.
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Elektronik cihazlarınızı nemden korumak için, cihazların kutularında veya saklama alanlarında kullanabilirsiniz. Arabanızda, özellikle nemli bölgelerde kullanarak araç içindeki nem oranını kontrol edebilirsiniz.

Elektronik cihazlarınızı nemden korumak için, cihazların kutularında veya saklama alanlarında kullanabilirsiniz. Arabanızda, özellikle nemli bölgelerde kullanarak araç içindeki nem oranını kontrol edebilirsiniz.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mehmet Metin Baki

eğer bir ürünün üzerinde saklamayın, atın, yemeyin, zehirlidir, tehlikelidir uyarılarından biri varsa o ürünü tekrar kullanmayın. eğer bu uyarıların hepsi bi... Devamını Gör