Sırt Çantalarında Bulunan İki Delikli Bu Parçanın Meğer Faydası Büyükmüş!
Sırt Çantalarında Bulunan İki Delikli Bu Parçanın Meğer Faydası Büyükmüş!
Şimdi hemen evinizdeki tüm sırt çantalarınıza bir göz atın ve üzerinde delikli bir ek parçanın olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, bu içeriği okumaya devam edebilirsiniz, çünkü meraklılarına bu delikli ek parçaların işlevlerini anlatacağız.
Peki bazılarının prize benzettiği bu tasarım ne işe yarıyor? Buyrun cevabı...
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Birçok çanta tasarımı görüyoruz, bazılarının üzerindeki bu dikdörtgen şeklindeki ek parçalar sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu tasarımın işlevsiz olmadığını hemen belirtelim.
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Bu aparat, aslında ayakkabılarınızı çantanın dışına asmak için tasarlanmış. Ayakkabılarınızla yürüyüş, kamp, dağcılık ya da spor yağmaya gittiğinizde çantanın içerisine koymamayı tercih edebilirsiniz. Böyle bir durumda hem hava alması için hem de çantayı kirletmemesi için bu aparatla çantaya bağlayabilirsiniz. Günümüzde pek kullanılmayan bu eklentinin tarihi bile var.
'Kirpik sekmesi’ veya ‘domuz burnu’ olarak da bilinen bu eklentilerle ilgili açıklama yapan Herschel'in kurucu ortaklarından Jamie Cormack, bu tasarımın ilk olarak buz baltası taşımak amacıyla tasarlandığını belirtiyor.
Bu aparat, dağcılık yapan insanlar için ip gibi gereçleri tutmak amacıyla kullanılıyormuş. Yani bu küçük detay, aslında dağcıların hayatını kolaylaştıran bir yenilik olarak doğmuş.
Tabi günümüzde bu amaçla kullanılmıyor ancak, markalar bu tasarımı çeşitli şekillerde sunmayı sürdürüyor. Bu bilgiyle birlikte, belki de sıradan bir çantayı daha işlevsel ve pratik hale getirebilirsiniz.
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İşte çantalarımızın gizemli parçası, artık daha anlamlı bir hale geldi. Peki siz bu bilgiden haberdar mıydınız?
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