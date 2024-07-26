Fırınların Altındaki Çekmeceler Ne İşe Yarıyor? Saklamak İçin Değil, Aslında Başka Bir İşlevi Var!
Fırınların Altındaki Çekmeceler Ne İşe Yarıyor? Saklamak İçin Değil, Aslında Başka Bir İşlevi Var!
Hemen hemen hepimizin evinin mutfağında bulunan fırınların altındaki çekmeceye benzer bölmenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kimimiz bu bölmeyi ufak tefek eşyaları koymak için kullansak da aslında bambaşka bir amacı var.
Gelin anlatıyoruz!
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Her gün mutfakta vakit geçiren annelerimiz bile fırınların altındaki bu bölmenin amacını bilmiyor. Ancak birçoğumuz bu kısmı genellikle ıvır zıvırlarla dolduruyoruz. Gelin şimdi size bu konuyla ilgili hava atmalık bir bilgi veriyoruz.
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Eğer fırınınızın üzerindeki düğmelerde bir ‘ısıtma’ işareti varsa bu bölmeyi yemeklerinizi ısıtmak için kullanabileceğiniz anlamına geliyor.
Ancak bunun için çekmecenizin tipi ızgara tavaya benziyor olması gerekiyor. Böylelikle ısıtmak istediğiniz yemeği, ya da ekmeği bu çekmece ile rahatlıkla ısıtlabilirsiniz.
Eğer sizdeki bu bölme sadece çekmece gibi görünüyorsa ısı daha az ileteceğinden pek fazla kullanışlı olmayabilir. Fakat bu sefer de tencere veya tavalarınızı bu çekmeceye koyarak paslanmasını önleyebilirsiniz.
Şunu söylemeliyiz ki her fırında bu çekmeceler bulunmuyor. Çünkü zamanla teknoloji ilerleyince bu çekmecelerin yerini mikrodalgalar aldı. Hal böyle olunca da yeni tip fırınlarda bu ızgara tavaya benzer bölümler eklenmemeye başladı.
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Sizin de evinizde fırın varsa hemen kullanım kılavuzunu inceleyebilir, hangi tip çekmeye sahip olduğunuzu, bu çekmeceyi ısıtıcı olarak kullanıp kullanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.
Peki sizin fırınınızda bu çekmeceden var mı? Varsa ne amaçla kullandığınızı yorum olarak yazabilirsiniz.👇
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