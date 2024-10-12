Pişkin Savunma! Yengesinin Sığındığı Baba Evine Molotof Kokteyli Atmıştı
Pişkin Savunma! Yengesinin Sığındığı Baba Evine Molotof Kokteyli Atmıştı
Eşinden şiddet gören ve babasının evine sığanan yengesinin kaldığı evi yakmak isteyen kayınbiraderin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde 'Ben kimseye vurmadım, elim değmiş olabilir' diyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Olay, 10 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Ö. bir süredir eşi Eren Ö.'den şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın babası Osman G.'nin evine gitti. Eren Ö., cep telefonuyla eşiyle konuştuğunda eve gelmesini istedi ancak Fadime Ö. gelmeyeceğini söyledi. Bunun ardından Eren Ö.'nün kardeşi Mert Yiğit Ö., 17 yaşındaki arkadaşı M.S. ile birlikte yengesinin kaldığı eve gitti.
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Mert Yiğit Ö., yengesi Fadime Ö. ile konuşarak evine dönmesini istedi. Fadime Ö., eve dönmek istemediğini belirtince Mert Yiğit Ö. tarafından darp edildi. Daha sonra evden çıkan Mert Yiğit Ö., yengesinin babası Osman G.'nin evine molotof kokteyli atarak ateşe verdi.
Mert Yiğit Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Geri evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak ben kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S.'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Saldırının görüntüleri 👇
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