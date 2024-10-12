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İstanbul Taksim’de Polise Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Yakalandı

İstanbul Taksim’de Polise Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Yakalandı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 12:53

İstanbul’da bir şahıs, yol kenarında bekleyen polisi boğazından bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisi devam ederken, olay yerinden kaçan saldırgan yakalandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonrasında gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonrasında gözaltına alındı.

Polise saldırı anı 👇

Saldırganın daha önce sosyal medyada paylaştığı video 👇

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