İstanbul'da Polise Uzun Namlulu Silahla Ateş Açıldı: 1 Polis Yaralandı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi
İstanbul'da Polise Uzun Namlulu Silahla Ateş Açıldı: 1 Polis Yaralandı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi
Tuzla'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polisi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Artık polisiye yöntemlerle durdurulamayacak büyük bir anomi dalgası geliyor. Uyuşturucu ağı çok büyüdü, çeteleşme yaşı o kadar düştü ki çocuklardan bile teti... Devamını Gör
polise saldırır sonra elini kolunu sallayarak çıkar dışarı bizim adaletimizde 😒😒
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.