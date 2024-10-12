Bursa’da Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti: 16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Zeynep Yaşam Mücadelesi Veriyor
Bursa’da Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti: 16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Zeynep Yaşam Mücadelesi Veriyor
Bursa’da, 18 yaşında ehliyetsiz olarak araba kullanan Efe Ş., lise öğrencisi 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya’ya çarparak olay yerinden kaçtı. Sonrasında polise teslim olan Efe Ş., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Zeynep’in babası Yetkin Sarıkaya, karara tepki gösterdi.
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde babasına ait lüks aracı ehliyetsiz olarak kullanan 18 yaşındaki Efe Ş., iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza bastı ve bu esnada karşıya geçmeye çalışan Zeynep Nas Sarıkaya’ya çarptı.
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Sürücü olay yerinden kaçarken, Zeynep ise 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı.
Arkadaşları ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Kızım üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Okul etkinliği olduğu için arkadaşlarıyla etkinliğe katılacaktı. Vakit geçirmesi için kendisine müsaade vermiştim. Biraz kafasını dağıttıktan sonra eve doğru dönüyormuş. Kızım Cumhuriyet Caddesi Kavşağı'nda kendisine yeşil ışık yandığı için karşıya geçerken, bu esnada Efe Ş. adında 18 yaşında ehliyetsiz sürücü kızıma kamyonetle çarptı. Kızım iki gündür, hayat mücadelesi veriyor. Çok perişan durumdayız. Daha sonra bir haber daha aldık ona çok daha fazla üzüldük. Ehliyetsiz olan sürücünün serbest kaldığı öğrenildi. Ben yetkililere sesleniyorum. Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz" dedi.
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