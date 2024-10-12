Fatih Altaylı’dan Yeni Vergilere Tepki: "Şeytanın Bile Aklına Gelmez"

TBMM’ye sunulan Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’inde yer alan yeni vergiler gündemde. Yeni vergi paketine göre, kredi kartı 100 bin lira ve üzerinde olan kimselerden yılda bir kez 750 TL aidat alınacak. Ayrıca noterde ve tapu dairelerinde yapılacak işlemler için ekstra vergi olacak. Gazeteci Fatih Altaylı, çok konuşulan yeni vergi paketine “Şeytanın aklına gelmez” diyerek tepki gösterdi.