Fatih Altaylı’dan Yeni Vergilere Tepki: "Şeytanın Bile Aklına Gelmez"
Fatih Altaylı’dan Yeni Vergilere Tepki: "Şeytanın Bile Aklına Gelmez"
TBMM’ye sunulan Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’inde yer alan yeni vergiler gündemde. Yeni vergi paketine göre, kredi kartı 100 bin lira ve üzerinde olan kimselerden yılda bir kez 750 TL aidat alınacak. Ayrıca noterde ve tapu dairelerinde yapılacak işlemler için ekstra vergi olacak. Gazeteci Fatih Altaylı, çok konuşulan yeni vergi paketine “Şeytanın aklına gelmez” diyerek tepki gösterdi.
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Yeni hazırlanan vergi paketinde, savunma sanayine yardım için kredi kartlarından aidat kesilecek olması çok konuşuluyor.
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100 bin ve üst limitli kartlardan, yılda bir kez 750 lira aidat alınacak. Ayrıca tapu dairesinde ev alım satımında ve noterde araç tasdikte de yeni vergiler alınacak.
Gazeteci Fatih Altaylı, çok konuşulan vergi paketine tepkisini sosyal medyadan gönderdi.
“Kredi kartı limitinden vergi almak şeytanın bile aklına gelmeyecek kadar büyük bir uyanıklık. Mehmet Şimşek’i yaratıcı düşüncesinden ötürü kutluyorum. Şimdiye kadar hiç kimsenin aklına gelmemişti. 100 lira da harcasan 10 milyonda harcasan aynı vergi. Vergide adalet bu olsa gerek. Ne olsa ADALET ve Kalkınma Partisi.”
Fatih Altaylı'nın paylaşımı
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