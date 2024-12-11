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Goygoy
Çöken WhatsApp, Instagram ve Facebook’a Karşı Twitter'da Goygoycular Mizah Fırtınası Estirdi

Çöken WhatsApp, Instagram ve Facebook’a Karşı Twitter'da Goygoycular Mizah Fırtınası Estirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 22:20

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a global ölçekte bir kesinti yaşanırken, Twitter kullanıcıları da olaya kayıtsız kalmadı. Meta'dan yapılan ilk açıklamada, bu kesintinin teknik bir sorundan kaynaklandığı ve sorun üzerinde çalışıldığı belirtildi. 'Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz' şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu kesintiden etkilenmeyen Twitter kullanıcıları ise diğer platformlardan gelen kullanıcıların goygoyunu yapmaya başladı.

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Sahi sosyal medya yokken ne yapıyorduk?

Sahi sosyal medya yokken ne yapıyorduk?
twitter.com

Favori sosyal medya platformunun X olması...

İlk ve güvenilir kaynak.

İlk ve güvenilir kaynak.
twitter.com

Bu da çökmez inş...

😂

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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