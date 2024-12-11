Çöken WhatsApp, Instagram ve Facebook’a Karşı Twitter'da Goygoycular Mizah Fırtınası Estirdi

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a global ölçekte bir kesinti yaşanırken, Twitter kullanıcıları da olaya kayıtsız kalmadı. Meta'dan yapılan ilk açıklamada, bu kesintinin teknik bir sorundan kaynaklandığı ve sorun üzerinde çalışıldığı belirtildi. 'Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz' şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu kesintiden etkilenmeyen Twitter kullanıcıları ise diğer platformlardan gelen kullanıcıların goygoyunu yapmaya başladı.