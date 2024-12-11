Sosyal Medya Çöktü Ne Zaman Düzelir? 11 Aralık WhatsApp, Instagram, Facebook Ne Zaman Açılacak?
Sosyal Medya Çöktü Ne Zaman Düzelir? 11 Aralık WhatsApp, Instagram, Facebook Ne Zaman Açılacak?
11 Aralık 2024 akşamı dünya çapında milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformlarına giriş yaparken büyük bir erişim sorunu yaşadı. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya ağlarına bağlanmaya çalışan kullanıcılar uzun süre giriş yapmakta zorluk çekerken bazı kullanıcılar ise tamamen platformlara erişim sağlayamadı. Bu beklenmedik kesinti sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak ve endişe yarattı. Peki sorun ne zaman düzelecek? WhatsApp, Instagram ve Facebook ne zaman açılacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Erişim Sorunu: Ne Zaman Düzelecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meta'dan da Açıklama Geldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın