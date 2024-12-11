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Sosyal Medya Çöktü Ne Zaman Düzelir? 11 Aralık WhatsApp, Instagram, Facebook Ne Zaman Açılacak?

Sosyal Medya Çöktü Ne Zaman Düzelir? 11 Aralık WhatsApp, Instagram, Facebook Ne Zaman Açılacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 21:47

11 Aralık 2024 akşamı dünya çapında milyonlarca kullanıcı sosyal medya platformlarına giriş yaparken büyük bir erişim sorunu yaşadı. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya ağlarına bağlanmaya çalışan kullanıcılar uzun süre giriş yapmakta zorluk çekerken bazı kullanıcılar ise tamamen platformlara erişim sağlayamadı. Bu beklenmedik kesinti  sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak ve endişe yarattı. Peki sorun ne zaman düzelecek? WhatsApp, Instagram ve Facebook ne zaman açılacak?

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WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Erişim Sorunu: Ne Zaman Düzelecek?

WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Erişim Sorunu: Ne Zaman Düzelecek?

Henüz sosyal medya devlerinden resmi bir açıklama yapılmadı ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaşanan kesintiye dair açıklamada bulundu. Bakanlık 'WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.' ifadelerini kullandı. Bu açıklama sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp dünya çapında bir erişim sıkıntısına yol açtığını doğruluyor.

Meta'dan da Açıklama Geldi

Meta'dan da Açıklama Geldi

X hesabından açıklama yapan yetkililer ''Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen bir teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'' ifadelerine yer verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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