11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü, Ne Oldu? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek?
11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü, Ne Oldu? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek?
11 Aralık 2024 21:15 itibariyle sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram, Facebook'a erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı internet arama motorlarında ''11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü Son Dakika? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek? '' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte en sıcak gelişmeler...
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Instagram Çöktü mü, Ne Zaman Düzelecek?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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