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11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü, Ne Oldu? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü, Ne Oldu? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 21:21 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 21:56

11 Aralık 2024 21:15 itibariyle sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram, Facebook'a erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı internet arama motorlarında ''11 Aralık 2024 Instagram Çöktü mü Son Dakika? Instagram Neden Açılmıyor, Ne Zaman Düzelecek? '' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte en sıcak gelişmeler...

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Instagram Çöktü mü, Ne Zaman Düzelecek?

Instagram Çöktü mü, Ne Zaman Düzelecek?

11 Aralık 2024 21:15 itibariyle sosyal medya platformlarından WhatsApp, Instagram, Facebook'a erişim sorunları yaşanıyor. İlk açıklama Meta'dan geldi. X hesabından açıklama yapan yetkililer ''Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen bir teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'' dedi.

İşte o açıklama👇

İşte o açıklama👇

''Süreci Takip Ediyoruz''

''Süreci Takip Ediyoruz''

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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