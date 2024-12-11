WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp'ta Erişim Sorunu Yaşanıyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın çöktüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir mesajlaşma konusunda sorun yaşayan kullanıcılar ve WhatsApp'a erişim sağlayamayanlar oluyor. Peki, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü mü? Sadece Türkiye'de mi sorun yaşanıyor?

İşte, detaylar...