WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp'ta Erişim Sorunu Yaşanıyor!
WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp'ta Erişim Sorunu Yaşanıyor!
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın çöktüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir mesajlaşma konusunda sorun yaşayan kullanıcılar ve WhatsApp'a erişim sağlayamayanlar oluyor. Peki, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü mü? Sadece Türkiye'de mi sorun yaşanıyor?
İşte, detaylar...
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Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı WhatsApp'a erişim sağlayamadığını bildiriyor!
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Peki, WhatsApp Çöktü mü?
WhatsApp'a Neden Erişilmiyor?
İşte, Meta tarafından yapılan ilk açıklama 👇
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter üzerinden açıklama yapmıştı.
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WhatsApp Ne Zaman Düzelir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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