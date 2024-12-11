onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp'ta Erişim Sorunu Yaşanıyor!

WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp'ta Erişim Sorunu Yaşanıyor!

whatsapp
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 21:16 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 22:10

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın çöktüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir mesajlaşma konusunda sorun yaşayan kullanıcılar ve WhatsApp'a erişim sağlayamayanlar oluyor. Peki, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp çöktü mü? Sadece Türkiye'de mi sorun yaşanıyor?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı WhatsApp'a erişim sağlayamadığını bildiriyor!

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı WhatsApp'a erişim sağlayamadığını bildiriyor!

Kullanıcılar 11 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan erişim sorununun bir engellenme mi yoksa, dünya genelinde bir sorun mu olduğunu merak ediyor.

Peki, WhatsApp Çöktü mü?

Peki, WhatsApp Çöktü mü?

Popüler haberleşme uygulaması WhatsApp Messenger'daki erişim sorunun global olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin ilk açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan'ın ardından Meta'dan da açıklama gecikmedi.

WhatsApp'a Neden Erişilmiyor?

WhatsApp'a Neden Erişilmiyor?

WhatsApp'ta başlayan sorun ise Instagram, Facebook ve Threads'ta da yaşanıyor! Global olduğu tespit edilen sorunun Meta'dan kaynaklandığı ise belirlendi.

İşte, Meta tarafından yapılan ilk açıklama 👇

İşte, Meta tarafından yapılan ilk açıklama 👇
twitter.com

'Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter üzerinden açıklama yapmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter üzerinden açıklama yapmıştı.

Sayan, açıklamasında 'Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.

Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.' ifadelerine yer verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

WhatsApp Ne Zaman Düzelir?

WhatsApp Ne Zaman Düzelir?

Meta'nın 'Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz' açıklamasına bakılacak olunursa, sorun kısa zaman içerisinde çözülecek gibi görünüyor. 

DETAYLI BİLGİ VE YETKİLİLER TARAFINDAN YAPILACAK AÇIKLAMALAR HABERİMİZDE YER ALACAK

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın