onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Facebook Çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba Günü Facebook Neden Açılmıyor?

Facebook Çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba Günü Facebook Neden Açılmıyor?

Facebook
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 21:44 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 21:59

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıdan popüler sosyal medya platformu Facebook'a erişim sorunu yaşadıklarına dair geri bildirimler alınıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giriş yapamıyor veya sayfa yenilenmiyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünya genelinde pek çok sosyal medya kullanıcısı Facebook'a erişim sağlayamıyor!

Dünya genelinde pek çok sosyal medya kullanıcısı Facebook'a erişim sağlayamıyor!

11 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde WhatsApp ile başlayan erişim sorunu sosyal medyayı da sarmış gibi görünüyor. Bant daraltma ya da uygulamaların çöktüğüne dair iddialar gündeme geliyor.

Peki, Facebook Çöktü mü?

Peki, Facebook Çöktü mü?

Ülkemizde ve dünyada pek çok kişi Facebook'a erişim sağlayamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp ile ilgili kesinti hakkında ilk açıklamayı yaptı. Hemen ardından Meta'dan da açıklama geldi.

Facebook Neden Açılmıyor?

Facebook Neden Açılmıyor?

Sadece Facebook değil, Instagram ve WhatsApp'da erişim sorunu yaşıyor! Global kaynaklar Threads'da da sorun olduğunu belirtiyor. Görünen o ki sorun Meta'dan kaynaklanıyor.

İşte, Meta tarafından yapılan açıklama 👇

İşte, Meta tarafından yapılan açıklama 👇
twitter.com

'Bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkileyen teknik sorunun farkındayız. Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına da göz atalım.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına da göz atalım.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Facebook Ne Zaman Düzelir?

Facebook Ne Zaman Düzelir?

Meta'dan gelen 'teknik sorun' açıklamasından sonra, Facebook'un yakın zamanda düzeleceği tahmin ediliyor. 

DETAYLI BİLGİ VE YETKİLİLER TARAFINDAN YAPILACAK AÇIKLAMALAR HABERİMİZDE YER ALACAK

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın