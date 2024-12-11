Facebook Çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba Günü Facebook Neden Açılmıyor?
Facebook Çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba Günü Facebook Neden Açılmıyor?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıdan popüler sosyal medya platformu Facebook'a erişim sorunu yaşadıklarına dair geri bildirimler alınıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giriş yapamıyor veya sayfa yenilenmiyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?
İşte, detaylar...
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Dünya genelinde pek çok sosyal medya kullanıcısı Facebook'a erişim sağlayamıyor!
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Peki, Facebook Çöktü mü?
Facebook Neden Açılmıyor?
İşte, Meta tarafından yapılan açıklama 👇
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın açıklamasına da göz atalım.
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Facebook Ne Zaman Düzelir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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