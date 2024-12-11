Whatsapp, Instagram ve Facebook'un Çökmesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama: Ekiplerimiz Takipte
Whatsapp, Instagram ve Facebook'un Çökmesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama: Ekiplerimiz Takipte
Dünya çapında bir sorun sonucu META grubuna ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'un çöktüğü açıklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Bakan yardımcısı, 'Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.' dedi.
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Pek çok kullanıcı META grubuna ait Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sıkıntısı yaşandı.
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Sorunun dünya çapında olduğunun öğrenilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Meta'dan da konuyla ilgili açıklama gecikmedi ve açıklamada "Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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