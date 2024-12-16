Yabancı Dil Problemi WhatsApp'la Tarih Oluyor: Çeviri Özelliği Eklenecek!
Yabancı Dil Problemi WhatsApp'la Tarih Oluyor: Çeviri Özelliği Eklenecek!
WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor: mesaj çeviri. Artık farklı dillerde gelen mesajları tek bir dokunuşla kendi dilinize çevirebileceksiniz. Bu özellik özellikle global iletişimde büyük kolaylık sağlayacak. Üstelik çeviriler cihaz içi olarak yapılacak, böylece verileriniz güvende kalacak. Yeni özellik tüm WhatsApp kullanıcılarını birbirine daha da yakınlaştıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp farklı dillerdeki mesajları anında çevirebileceğiniz bir özellik geliştiriyor. Bu yeni özellikle artık yabancı dilde gelen mesajlar anında Türkçeye veya seçtiğiniz dile dönüştürülebilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcılar dil bariyerini hissetmeden kolaylıkla iletişim kurabilecek. Örneğin yabancı bir arkadaşınızdan gelen mesajı anlamak için harici bir uygulama kullanmanıza gerek kalmayacak.
Çeviriler Meta’nın gizlilik politikaları gereği cihaz içinde yapılacak ve dil paketleri indirmeniz gerekecek. Bu da mesajların çevrimiçi sunuculara gönderilmeden dönüştürüleceği anlamına geliyor.
WhatsApp’ın bu özelliği özellikle uluslararası iş görüşmeleri, seyahatler ve farklı kültürlerden insanlarla iletişimde devrim niteliğinde bir adım olacak. Geliştirme süreci tamamlandığında tüm kullanıcılar bu özelliğe erişebilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın