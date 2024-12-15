Karar Ertelenmedi: 19 Ocak İtibarıyla ABD'de TikTok Erişime Engellenebilir

ABD'de TikTok'un yasaklanması Nisan ayından beri gündemde. 2024 yılı itibarıyla, uygulamanın sahibi ByteDance, TikTok'u satmazsa, 19 Ocak'tan itibaren ABD'de yasaklanabilir. ABD hükümeti, TikTok'un Çin merkezli olmasını, kullanıcı verilerinin Çin hükümetine iletilme riski olarak değerlendiriyor. TikTok ise bu yasaklamaya karşı hukuki mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ancak, ByteDance’ın Yüksek Mahkeme'ye başvurması bile, TikTok kullanıcıları için ABD'deki erişim konusunda büyük değişikliklere yol açabilir. Gelin, sürecin detaylarına hep beraber bakalım...

Kaynak: CNN