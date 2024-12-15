onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Karar Ertelenmedi: 19 Ocak İtibarıyla ABD'de TikTok Erişime Engellenebilir

Karar Ertelenmedi: 19 Ocak İtibarıyla ABD'de TikTok Erişime Engellenebilir

Amerika Birleşik Devletleri Tiktok Erişim Engeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2024 - 15:04

ABD'de TikTok'un yasaklanması Nisan ayından beri gündemde. 2024 yılı itibarıyla, uygulamanın sahibi ByteDance, TikTok'u satmazsa, 19 Ocak'tan itibaren ABD'de yasaklanabilir. ABD hükümeti, TikTok'un Çin merkezli olmasını, kullanıcı verilerinin Çin hükümetine iletilme riski olarak değerlendiriyor. TikTok ise bu yasaklamaya karşı hukuki mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ancak, ByteDance’ın Yüksek Mahkeme'ye başvurması bile, TikTok kullanıcıları için ABD'deki erişim konusunda büyük değişikliklere yol açabilir. Gelin, sürecin detaylarına hep beraber bakalım...

Kaynak: CNN

Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/12/13/te...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Google'ın ana şirketi Alphabet ve Apple, 19 Ocak itibarıyla TikTok'u ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırmaya hazırlanıyor.

Çağrının yer aldığı mektup, ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi'nin Başkanı John Moolenaar ve komitenin en üst düzey Demokrat üyesi Raja Krishnamoorthi tarafından kaleme alındı.

Çağrının yer aldığı mektup, ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi'nin Başkanı John Moolenaar ve komitenin en üst düzey Demokrat üyesi Raja Krishnamoorthi tarafından kaleme alındı.

Geçen hafta, bir ABD federal temyiz mahkemesi, Çin merkezli ByteDance'in TikTok'u ABD pazarından çıkarmasını ya da yasaklanacağını belirten bir yasayı onayladı.

Geçen hafta, bir ABD federal temyiz mahkemesi, Çin merkezli ByteDance'in TikTok'u ABD pazarından çıkarmasını ya da yasaklanacağını belirten bir yasayı onayladı.

TikTok, şu anda 170 milyon Amerikalı kullanıcıya sahip.

Ayrıca, Moolenaar ve Krishnamoorthi, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'e uygulamanın satılması çağrısında bulundu.

Ayrıca, Moolenaar ve Krishnamoorthi, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'e uygulamanın satılması çağrısında bulundu.

'Kongre, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini savunmak ve TikTok'un Amerikalı kullanıcılarını Çin Komünist Partisi'nden korumak için kararlı adımlar atmıştır. TikTok'u derhal nitelikli bir devralma işlemi gerçekleştirmeye çağırıyoruz.'

Apple, Alphabet ve TikTok, konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Pazartesi günü, ByteDance ve TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılacak inceleme öncesinde yasayı geçici olarak engellemek için acil bir başvuruda bulunmuştu.

Apple, Alphabet ve TikTok, konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Pazartesi günü, ByteDance ve TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılacak inceleme öncesinde yasayı geçici olarak engellemek için acil bir başvuruda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi halinde yasaklamanın, TikTok'u daha önce indiren Apple ve Google kullanıcılarının uygulamayı kullanmalarını doğrudan engellemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi halinde yasaklamanın, TikTok'u daha önce indiren Apple ve Google kullanıcılarının uygulamayı kullanmalarını doğrudan engellemeyeceğini belirtti.

Ancak, sağlanan destek hizmetlerinin yasaklanmasının, 'uygulamanın çalışamaz hale gelmesine' yol açacağı kabul edildi.

TikTok, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir mahkeme kararı olmadığı sürece 19 Ocak itibarıyla uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırılacağını ve "uygulamayı daha önce indirmemiş olanların erişiminin olmayacağını" söyledi.

TikTok, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir mahkeme kararı olmadığı sürece 19 Ocak itibarıyla uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırılacağını ve "uygulamayı daha önce indirmemiş olanların erişiminin olmayacağını" söyledi.

ByteDance ve TikTok, seçilen Başkan Donald Trump'ın TikTok'un yasaklanmasını engellemeye çalışacağını belirtti.

Senatör Josh Hawley ise ByteDance'in TikTok'u satmasını beklediğini, çünkü yasanın esneklik tanımadığını vurguladı.

Senatör Josh Hawley ise ByteDance'in TikTok'u satmasını beklediğini, çünkü yasanın esneklik tanımadığını vurguladı.

TikTok, ByteDance'ten satılmazsa ya da Yüksek Mahkeme aleyhte bir karar vermezse, 19 Ocak tarihinde engel devreye girecek. Şirketin önünde yaklaşık bir ay var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito21

Darısı başımıza, yeterince g zekalı gördük artık yeter

Enigma

Tiktok konusu umurumda değil ama bayilikaç sat. yoksa yasaklarız zihniyeti size de tanıdık geldi mi?