Karar Ertelenmedi: 19 Ocak İtibarıyla ABD'de TikTok Erişime Engellenebilir
Karar Ertelenmedi: 19 Ocak İtibarıyla ABD'de TikTok Erişime Engellenebilir
Kaynak: https://edition.cnn.com/2024/12/13/te...
ABD'de TikTok'un yasaklanması Nisan ayından beri gündemde. 2024 yılı itibarıyla, uygulamanın sahibi ByteDance, TikTok'u satmazsa, 19 Ocak'tan itibaren ABD'de yasaklanabilir. ABD hükümeti, TikTok'un Çin merkezli olmasını, kullanıcı verilerinin Çin hükümetine iletilme riski olarak değerlendiriyor. TikTok ise bu yasaklamaya karşı hukuki mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ancak, ByteDance’ın Yüksek Mahkeme'ye başvurması bile, TikTok kullanıcıları için ABD'deki erişim konusunda büyük değişikliklere yol açabilir. Gelin, sürecin detaylarına hep beraber bakalım...
Kaynak: CNN
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Google'ın ana şirketi Alphabet ve Apple, 19 Ocak itibarıyla TikTok'u ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırmaya hazırlanıyor.
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Çağrının yer aldığı mektup, ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi'nin Başkanı John Moolenaar ve komitenin en üst düzey Demokrat üyesi Raja Krishnamoorthi tarafından kaleme alındı.
Geçen hafta, bir ABD federal temyiz mahkemesi, Çin merkezli ByteDance'in TikTok'u ABD pazarından çıkarmasını ya da yasaklanacağını belirten bir yasayı onayladı.
Ayrıca, Moolenaar ve Krishnamoorthi, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'e uygulamanın satılması çağrısında bulundu.
Apple, Alphabet ve TikTok, konuya ilişkin bir yorum yapmadı. Pazartesi günü, ByteDance ve TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılacak inceleme öncesinde yasayı geçici olarak engellemek için acil bir başvuruda bulunmuştu.
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Adalet Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi halinde yasaklamanın, TikTok'u daha önce indiren Apple ve Google kullanıcılarının uygulamayı kullanmalarını doğrudan engellemeyeceğini belirtti.
TikTok, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir mahkeme kararı olmadığı sürece 19 Ocak itibarıyla uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırılacağını ve "uygulamayı daha önce indirmemiş olanların erişiminin olmayacağını" söyledi.
Senatör Josh Hawley ise ByteDance'in TikTok'u satmasını beklediğini, çünkü yasanın esneklik tanımadığını vurguladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Darısı başımıza, yeterince g zekalı gördük artık yeter
akp lilerin yuvası.
Tiktok konusu umurumda değil ama bayilikaç sat. yoksa yasaklarız zihniyeti size de tanıdık geldi mi?