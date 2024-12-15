Ünlü Yazılım ve Yapay Zeka Şirketinin Reklamı Tepki Çekti: "İnsanları İşe Almayın"
Ünlü Yazılım ve Yapay Zeka Şirketinin Reklamı Tepki Çekti: "İnsanları İşe Almayın"
Kaynak: https://www.artisan.co/blog/stop-hiri...
Ünlü bir yazılım ve yapay zeka şirketi, son reklam kampanyasıyla büyük yankı uyandırdı. 'İnsanları işe almayın' gibi provokatif bir mesajla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu reklam hızla yayıldı ve sosyal medyada binlerce yorum aldı. Görenler adeta George Orwell'in romanındaymış gibi hissetti. Gelin o reklama hep beraber bakalım...
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Yapay zekanın gelişimi son zamanlarda hepimizi şaşırtıyor sizler de takdir edersiniz ki. Yapay zekanın birçok meslek grubunu yok edeceği de uzun zamandır gündemde.
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ARTISAN isimli bir şirketin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir reklam da günümüz teknolojisini gözler önüne serdi. "İnsanları işe almayın" yazılı pankartlar, George Orwell'in distopyasını aratmadı desek yeridir.
Yapay zeka ile çalışan modelinin reklamını insanlarla karşılaştırarak yapan şirket infiale sebep oldu.
Şirket aslında müşteri hizmetleri ve satış süreçlerini kolaylaştıran bir yazılım satıyor.
Reklam afişlerinde "Artisanlar iş-yaşam dengesi hakkında şikayet etmez", "Artisanların Zoom kameraları bugün çalışmama gibi bir sorun yaşamaz", "İnsanları değil, artisanları işe alın" ve "Yapay zekâ çalışanların çağı başladı" ifadeleri yer aldı.
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Viral olan bu gönderilerin ardından şirket de açıklama yaptı👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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