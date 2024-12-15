Ünlü Yazılım ve Yapay Zeka Şirketinin Reklamı Tepki Çekti: "İnsanları İşe Almayın"

'Artisan olarak kendi dış mekan kampanyamızı başlatmaya karar verdiğimizde, farklı bir şey yapmamız gerektiğini biliyorduk. Göz alıcı, dikkat çeken, biraz da provokatif bir şey. Ancak bilmediğimiz şey, tartışmalı yaklaşımımızın 10 milyonlarca izlenime, binlerce ölüm tehdidine, yüzlerce makaleye ve en büyük büyüme aylarımıza yol açacağıydı.

Peki, değdi mi? Evet.'