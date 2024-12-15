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Borcu Yüzünden Sevgilisine Hediye Alamayan Erkek Arkadaş Sinirleri Bozdu

Borcu Yüzünden Sevgilisine Hediye Alamayan Erkek Arkadaş Sinirleri Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2024 - 10:47

Zaman zaman bazı ilişkilerde maddiyat ön planda olabiliyor. Bu sebeple de çiftlerin mutluluğu da uzun soluklu olmuyor. Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı da yılda bir görüştüğü ve uzak mesafe ilişkisi yaşadığı erkek arkadaşını anlattı. Borçları yüzünden sevgilisine hediye alamayan erkek arkadaş sinirleri bozdu. Diğer kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisiyle olan uzak mesafe ilişkisini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisiyle olan uzak mesafe ilişkisini anlattı.
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Uzun bir aradan sonra tekrardan buluşan çift, "borç" krizi yüzünden pek de bir şey yapamadıklarını dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra tekrardan buluşan çift, "borç" krizi yüzünden pek de bir şey yapamadıklarını dile getirdi.
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Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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