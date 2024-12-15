Borcu Yüzünden Sevgilisine Hediye Alamayan Erkek Arkadaş Sinirleri Bozdu

Zaman zaman bazı ilişkilerde maddiyat ön planda olabiliyor. Bu sebeple de çiftlerin mutluluğu da uzun soluklu olmuyor. Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı da yılda bir görüştüğü ve uzak mesafe ilişkisi yaşadığı erkek arkadaşını anlattı. Borçları yüzünden sevgilisine hediye alamayan erkek arkadaş sinirleri bozdu. Diğer kullanıcılardan tepkiler gecikmedi.

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