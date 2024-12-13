onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Kullanıcının Anlattığı Bitmek Bilmeyen Depresyon Döngüsü Hepinize Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Bir Kullanıcının Anlattığı Bitmek Bilmeyen Depresyon Döngüsü Hepinize Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Twitter depresyon
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 14:45

Depresyon hayatımızın belirli dönemlerinde başımıza gelen durumlardan bir tanesi. Bazı kişiler bu durumu daha şiddetli geçirirken bir kısım da en az hasarla atlatıyor. Bir kullanıcı da geçirdiği depresyon döngüsünü anlattı. Bir süre sonra hiçbir şeye odaklanamadığını dile getiren kullanıcının o döngüsü herkese tanıdık geldi. Yorumlar gecikmedi.

Buyrun beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, girdiği depresyon döngüsünü bu şekilde anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, girdiği depresyon döngüsünü bu şekilde anlattı.
twitter.com

Bu durum birçok kişiye tanıdık geldi. Gelin kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...

Bu durum birçok kişiye tanıdık geldi. Gelin kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın