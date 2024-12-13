Bir Kullanıcının Anlattığı Bitmek Bilmeyen Depresyon Döngüsü Hepinize Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek
Bir Kullanıcının Anlattığı Bitmek Bilmeyen Depresyon Döngüsü Hepinize Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek
Depresyon hayatımızın belirli dönemlerinde başımıza gelen durumlardan bir tanesi. Bazı kişiler bu durumu daha şiddetli geçirirken bir kısım da en az hasarla atlatıyor. Bir kullanıcı da geçirdiği depresyon döngüsünü anlattı. Bir süre sonra hiçbir şeye odaklanamadığını dile getiren kullanıcının o döngüsü herkese tanıdık geldi. Yorumlar gecikmedi.
Buyrun beraber bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, girdiği depresyon döngüsünü bu şekilde anlattı.
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Bu durum birçok kişiye tanıdık geldi. Gelin kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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