Bir Kullanıcının Anlattığı Bitmek Bilmeyen Depresyon Döngüsü Hepinize Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Depresyon hayatımızın belirli dönemlerinde başımıza gelen durumlardan bir tanesi. Bazı kişiler bu durumu daha şiddetli geçirirken bir kısım da en az hasarla atlatıyor. Bir kullanıcı da geçirdiği depresyon döngüsünü anlattı. Bir süre sonra hiçbir şeye odaklanamadığını dile getiren kullanıcının o döngüsü herkese tanıdık geldi. Yorumlar gecikmedi.

Buyrun beraber bakalım...