Güzel Olduğu İçin Arkadaşları Tarafından Kıskanıldığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir influencer, yaptığı açıklamalarla gündemin odağı haline geldi. “Çok güzel olduğu için” arkadaşlarının kendisini kıskandığını söyleyen Marina Smith, bu kişilerin erkek arkadaşlarını 'baştan çıkaracağından' korktuklarını da dile getirdi. Bu sebeple bir daha onlarla görüşmeyeceğini belirten influencer, durumu özetlerken adeta “Güzellik gerçekten başa bela!” dedi. Gelin, o ilginç açıklamalara beraber bakalım...