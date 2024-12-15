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Güzel Olduğu İçin Arkadaşları Tarafından Kıskanıldığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Güzel Olduğu İçin Arkadaşları Tarafından Kıskanıldığını İddia Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2024 - 11:34

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı bir influencer, yaptığı açıklamalarla gündemin odağı haline geldi. “Çok güzel olduğu için” arkadaşlarının kendisini kıskandığını söyleyen Marina Smith, bu kişilerin erkek arkadaşlarını 'baştan çıkaracağından' korktuklarını da dile getirdi. Bu sebeple bir daha onlarla görüşmeyeceğini belirten influencer, durumu özetlerken adeta “Güzellik gerçekten başa bela!” dedi. Gelin, o ilginç açıklamalara beraber bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/13/lifesty...
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Sizleri Marina Smith ile tanıştıralım. Kendisi, Brezilya'da belirli bir kitleye sahip olan influencerlardan bir tanesi.

Sizleri Marina Smith ile tanıştıralım. Kendisi, Brezilya'da belirli bir kitleye sahip olan influencerlardan bir tanesi.

Smith, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. NeedToKnow'a konuşan 34 yaşındaki Smith, “Noel yemeğine katılmam yasaklandı çünkü kadınlar sevgililerini çalacağımı düşünüyorlar,” dedi.

Smith, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. NeedToKnow'a konuşan 34 yaşındaki Smith, “Noel yemeğine katılmam yasaklandı çünkü kadınlar sevgililerini çalacağımı düşünüyorlar,” dedi.

“Kocalarını ve erkek arkadaşlarını baştan çıkarabileceğimden endişeleniyorlar.”

"Evet ben güzel bir kadınım. Ama bu yalnız kalmamın sebebi olmamalı" diyen influencer, bu olumsuzlukların yanı sıra güzellik sayesinde bazı ayrıcalıklara sahip olduğunu da söylemeden edemiyor.

"Evet ben güzel bir kadınım. Ama bu yalnız kalmamın sebebi olmamalı" diyen influencer, bu olumsuzlukların yanı sıra güzellik sayesinde bazı ayrıcalıklara sahip olduğunu da söylemeden edemiyor.

“Arkadaşlarımdan birinin sevgilisi bana bir WhatsApp grubu oluşturduklarını söyledi,” diye anlatıyor Smith.

“Arkadaşlarımdan birinin sevgilisi bana bir WhatsApp grubu oluşturduklarını söyledi,” diye anlatıyor Smith.

“Ama şimdi hem bekar hem de güzel olmam onlar için bir güvensizlik kaynağı olmuş!”

“Grup sohbetinde arkadaşlarımın, akşam yemeğinde benim orada olmamla ilgili endişelerini tartıştıklarını söylemiş"

“Grup sohbetinde arkadaşlarımın, akşam yemeğinde benim orada olmamla ilgili endişelerini tartıştıklarını söylemiş"
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“Zaten bekar olmak, arkadaşlarımla dışarı çıkmamı ve seyahatlerimi kısıtlıyor, çünkü artık hep partnerleriyle takılıyorlar,” diye sitem ediyor Smith.

“Zaten bekar olmak, arkadaşlarımla dışarı çıkmamı ve seyahatlerimi kısıtlıyor, çünkü artık hep partnerleriyle takılıyorlar,” diye sitem ediyor Smith.

“Ama şimdi hem bekar hem de güzel olmam onlar için bir güvensizlik kaynağı olmuş!”

“Ben kendimi iyi hissetmek için giyiniyorum. Sorun bende değil, sorun, beni ‘gerçek olamayacak kadar güzel’ gören erkeklerde.”

“Ben kendimi iyi hissetmek için giyiniyorum. Sorun bende değil, sorun, beni ‘gerçek olamayacak kadar güzel’ gören erkeklerde.”

“Arkadaşlarımın partnerlerine asla bir yaklaşımda bulunmadım,” diye ekliyor Smith.

“Arkadaşlarımın partnerlerine asla bir yaklaşımda bulunmadım,” diye ekliyor Smith.

“Ben, özellikle ilişkiler konusunda saygılı bir kadınım. Bence bu tamamen onların kıskançlığından kaynaklanıyor.”

“Umarım fikirlerini değiştirip beni davet etmeye kalkmazlar, çünkü cevabım net: Hayır!” diye sert bir şekilde ifade ediyor.

“Umarım fikirlerini değiştirip beni davet etmeye kalkmazlar, çünkü cevabım net: Hayır!” diye sert bir şekilde ifade ediyor.

“Eskiden arkadaşlarıma gözüm kapalı güvenirken, onların bana güvenmediğini öğrendim'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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