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Adele'in "Million Years Ago" Şarkısına Mahkemeden Kaldırma Emri! Ahmet Kaya'nın Şarkısına da Benzetilmişti!

Adele'in "Million Years Ago" Şarkısına Mahkemeden Kaldırma Emri! Ahmet Kaya'nın Şarkısına da Benzetilmişti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 09:35 Son Güncelleme: 17.12.2024 - 09:43

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele bu kez şarkısının intihal iddiası ile gündeme geldi! Brezilyalı besteci Toninho Geraes, Adele'in 2015 yılında piyasaya sürülen üçüncü albümünde yer alan ve liste rekorları kıran 'Million Years Ago' şarkısının müziğinin çalıntı olduğunu iddia etti. Bekli hatırlarsınız, şarkı ilk çıktığında Ahmet Kaya'nın 'Acılara Tutunmak' şarkısına da benzetilmişti. Mahkeme, İngiliz yıldızın şarkısının dünya çapında kaldırılmasını emretti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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İngiliz pop süperstarı Adele'in 20 Kasım 2015'te yayınlanan üçüncü stüdyo albümü 25'te yer alan "Million Years Ago" bir kez daha intihal nedeniyle gündemde.

İngiliz pop süperstarı Adele'in 20 Kasım 2015'te yayınlanan üçüncü stüdyo albümü 25'te yer alan "Million Years Ago" bir kez daha intihal nedeniyle gündemde.

Albüm yayınlandıktan henüz 10 gün sonra bir milyondan fazla satmış ve İngiltere tarihinin en hızlı satan albümü olmuştu.

Albümün liste rekoraları kıran "Million Years Ago" şarkısı ilk olarak Türk müzik hayranları tarafından Ahmet Kaya'nın 1985 yılında seslendirdiği "Acılara Tutunmak" şarkısına benzetilmişti.

Albümün liste rekoraları kıran "Million Years Ago" şarkısı ilk olarak Türk müzik hayranları tarafından Ahmet Kaya'nın 1985 yılında seslendirdiği "Acılara Tutunmak" şarkısına benzetilmişti.

Independent, 2015 yılında ülkemizde başlayan tartışmayı 'Adele'in 'Milyonlarca Yıl Önce'si, başka bir liste başı şarkıdan milyonlarca km uzakta değil' başlığı ile gündeme getirmişti. 

Müzik eleştirmenleri benzerliğin var olduğunu ancak iki şarkının çok da fazla benzemediğini dile getirmişlerdi. 

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da açıklama yapmış, 'Dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum' demişti. Adele ve sözcüsünden ise konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

Adele, "Million Years Ago" şarkısıyla bu kez mahkemede!

Adele, "Million Years Ago" şarkısıyla bu kez mahkemede!

Brezilyalı bestekar Toninho Geraes, Adele'in hit parçasının, Martinho da Vila'nın 1995'te seslendirdiği bir samba klasiği olan 'Mulheres' ('Kadınlar')'ın melodisinin taklidi olduğunu iddia ediyor.

Hatta, Adele'e ait olan şarkının 1995'te seslendirilen 'Mulheres' şarkıyla melodik olarak neredeyse aynı olduğunu söyleniyor.

Brezilya mahkemesi, Geraes'in iddiaları nedeniyle dikkat çeken bir karar verdi! "Million Years Ago"nun dünya çapında kaldırılması emredildi.

Brezilya mahkemesi, Geraes'in iddiaları nedeniyle dikkat çeken bir karar verdi! "Million Years Ago"nun dünya çapında kaldırılması emredildi.

Rio de Janeiro 6. Ticaret Mahkemesi Yargıcı Victor Torres, geçtiğimiz Cuma günü dünyanın dikkatini çeken bir ön tedbir kararı verdi! Haber ajansı AFP'ye göre mahkeme, Sony Music Entertainment ve Universal Music'e 'herhangi bir yöntem, araç, fiziksel veya dijital destek, yayın veya paylaşım platformuyla 'Million Years Ago' şarkısını kullanmaktan, çoğaltmaktan, düzenlemekten, dağıtmaktan veya ticarileştirmekten derhal ve küresel olarak vazgeçmelerini' emretti.

Tedbir kararı, Adele'nin plak şirketleri Brezilya'daki yan kuruluşları Sony ve Universal'ı "uyumsuzluk başına" 8.000 dolar para cezasıyla tehdit ediyor.

Tedbir kararı, Adele'nin plak şirketleri Brezilya'daki yan kuruluşları Sony ve Universal'ı "uyumsuzluk başına" 8.000 dolar para cezasıyla tehdit ediyor.

Geraes, iddiaları doğrultusunda, ünlü Brezilyalı şarkıcı Martinho da Vila'nın 1995 hit albümünde kaydettiği samba klasiği 'Mulheres' ('Kadınlar')'ın kayıp telif hakları, 160.000 dolarlık manevi tazminat ve Adele'in parçasındaki söz yazarlığı kredisi için dava açıyor.

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Müzik piyasası şimdi, Adele'nin plak şirketleri olan Sony Music Entertainment ve Universal Music'ten açıklama bekliyor.

Müzik piyasası şimdi, Adele'nin plak şirketleri olan Sony Music Entertainment ve Universal Music'ten açıklama bekliyor.

Karara itiraz edilecek mi hep birlikte göreceğiz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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