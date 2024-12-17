Adele'in "Million Years Ago" Şarkısına Mahkemeden Kaldırma Emri! Ahmet Kaya'nın Şarkısına da Benzetilmişti!

Independent, 2015 yılında ülkemizde başlayan tartışmayı 'Adele'in 'Milyonlarca Yıl Önce'si, başka bir liste başı şarkıdan milyonlarca km uzakta değil' başlığı ile gündeme getirmişti.

Müzik eleştirmenleri benzerliğin var olduğunu ancak iki şarkının çok da fazla benzemediğini dile getirmişlerdi.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da açıklama yapmış, 'Dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum' demişti. Adele ve sözcüsünden ise konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.