Adele'in "Million Years Ago" Şarkısına Mahkemeden Kaldırma Emri! Ahmet Kaya'nın Şarkısına da Benzetilmişti!
Adele'in "Million Years Ago" Şarkısına Mahkemeden Kaldırma Emri! Ahmet Kaya'nın Şarkısına da Benzetilmişti!
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele bu kez şarkısının intihal iddiası ile gündeme geldi! Brezilyalı besteci Toninho Geraes, Adele'in 2015 yılında piyasaya sürülen üçüncü albümünde yer alan ve liste rekorları kıran 'Million Years Ago' şarkısının müziğinin çalıntı olduğunu iddia etti. Bekli hatırlarsınız, şarkı ilk çıktığında Ahmet Kaya'nın 'Acılara Tutunmak' şarkısına da benzetilmişti. Mahkeme, İngiliz yıldızın şarkısının dünya çapında kaldırılmasını emretti.
İşte, detaylar...
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İngiliz pop süperstarı Adele'in 20 Kasım 2015'te yayınlanan üçüncü stüdyo albümü 25'te yer alan "Million Years Ago" bir kez daha intihal nedeniyle gündemde.
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Albümün liste rekoraları kıran "Million Years Ago" şarkısı ilk olarak Türk müzik hayranları tarafından Ahmet Kaya'nın 1985 yılında seslendirdiği "Acılara Tutunmak" şarkısına benzetilmişti.
Adele, "Million Years Ago" şarkısıyla bu kez mahkemede!
Brezilya mahkemesi, Geraes'in iddiaları nedeniyle dikkat çeken bir karar verdi! "Million Years Ago"nun dünya çapında kaldırılması emredildi.
Tedbir kararı, Adele'nin plak şirketleri Brezilya'daki yan kuruluşları Sony ve Universal'ı "uyumsuzluk başına" 8.000 dolar para cezasıyla tehdit ediyor.
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Müzik piyasası şimdi, Adele'nin plak şirketleri olan Sony Music Entertainment ve Universal Music'ten açıklama bekliyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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