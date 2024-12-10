32 Yıl Sonra İstanbul'a Geliyorlar! Guns N' Roses İstanbul Konseri Ne Zaman, Biletleri Satışa Çıktı mı?

Amerikalı efsane rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl sonra tam kadro ile İstanbul'a geliyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek olan Guns N' Roses İstanbul konseri için heyecanlı geri sayım başlarken, bilet fiyatları da gündemde yerini aldı. Grup, Avrupa ve Ortadoğu turnesine 2025 yılında başlayacak. Peki, rock müzikseverleri bir araya getirecek olan Guns N' Roses konserinin bilet satışları ne zaman başlayacak?

İşte, Guns N' Roses İstanbul konserinin tarihi ve bilet fiyatları...