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32 Yıl Sonra İstanbul'a Geliyorlar! Guns N' Roses İstanbul Konseri Ne Zaman, Biletleri Satışa Çıktı mı?

32 Yıl Sonra İstanbul'a Geliyorlar! Guns N' Roses İstanbul Konseri Ne Zaman, Biletleri Satışa Çıktı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 14:17

Amerikalı efsane rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl sonra tam kadro ile İstanbul'a geliyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek olan Guns N' Roses İstanbul konseri için heyecanlı geri sayım başlarken, bilet fiyatları da gündemde yerini aldı. Grup, Avrupa ve Ortadoğu turnesine 2025 yılında başlayacak. Peki, rock müzikseverleri bir araya getirecek olan Guns N' Roses konserinin bilet satışları ne zaman başlayacak? 

İşte, Guns N' Roses İstanbul konserinin tarihi ve bilet fiyatları...

İlk kez 1993 yılında Türkiye'de stadyum konseri veren efsanevi Guns N' Roses grubu, 32 yıl aradan sonra 2025 yılında tam kadro BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak!

İlk kez 1993 yılında Türkiye'de stadyum konseri veren efsanevi Guns N' Roses grubu, 32 yıl aradan sonra 2025 yılında tam kadro BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak!

Avrupa ve Ortadoğu turnesinde İstanbul'da da müzikseverlerle buluşacak olan Amerikalı rock müzik gurubu Guns N' Roses biletleri için binlerce kişi şimdiden sıraya girdi bile!

Peki, İstanbul Guns N' Roses Konseri Ne Zaman?

Peki, İstanbul Guns N' Roses Konseri Ne Zaman?

Mayıs ayınının sonunda başlayacak olan turne Temmuz sonuna kadar devam edecek. Guns N' Roses İstanbul konseri, 2 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Guns N' Roses İstanbul'da Nerede Konser Verecek?

Guns N' Roses İstanbul'da Nerede Konser Verecek?

BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek olan konser kapsamında Guns N' Roses, BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Guns N' Roses Konser Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Guns N' Roses Konser Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Guns N' Roses konserin biletleri www.gunsnroses.com internet adresinde 10 Aralık’ta ön satışa sunulacak. Daha sonra 13 Aralık 2024 ise biletler genel satışa açılacak.

İşte, Guns N' Roses Turne Takvimi

İşte, Guns N' Roses Turne Takvimi

Guns N' Roses grubunun sesiyle hafızalara kazınan solisti Axl Rose, bas gitarda Duff McKagan, lead gitarda Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer ve Melissa Reese sahnede yerini alacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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