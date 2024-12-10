32 Yıl Sonra İstanbul'a Geliyorlar! Guns N' Roses İstanbul Konseri Ne Zaman, Biletleri Satışa Çıktı mı?
32 Yıl Sonra İstanbul'a Geliyorlar! Guns N' Roses İstanbul Konseri Ne Zaman, Biletleri Satışa Çıktı mı?
Amerikalı efsane rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl sonra tam kadro ile İstanbul'a geliyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek olan Guns N' Roses İstanbul konseri için heyecanlı geri sayım başlarken, bilet fiyatları da gündemde yerini aldı. Grup, Avrupa ve Ortadoğu turnesine 2025 yılında başlayacak. Peki, rock müzikseverleri bir araya getirecek olan Guns N' Roses konserinin bilet satışları ne zaman başlayacak?
İşte, Guns N' Roses İstanbul konserinin tarihi ve bilet fiyatları...
İlk kez 1993 yılında Türkiye'de stadyum konseri veren efsanevi Guns N' Roses grubu, 32 yıl aradan sonra 2025 yılında tam kadro BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak!
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Peki, İstanbul Guns N' Roses Konseri Ne Zaman?
Guns N' Roses İstanbul'da Nerede Konser Verecek?
Guns N' Roses Konser Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
İşte, Guns N' Roses Turne Takvimi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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