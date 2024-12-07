Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamana meydan okuyanlarla tanışın! Geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Birlikte M.Ö.'ye ait Helenistik dönem eserlerinden Osmanlı eserlerine, dünyanın en değerli hançerinden dünya mirası alanlarına uzanan bir keşfe hazırlanıyoruz. Şimdi binlerce yıllık tarihe şahitlik edeceksiniz. Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın!
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Gülistan Sarayı'nın büyüleyici Brelian Salonu'yla başlıyoruz yolculuğa!
2. M.S 11. veya 12. yüzyıl Nan'an Kulesi
3. M.S. 1300 ila 1330 yılları, pirinç şamdan!
4. 17. yüzyıl Amer Kalesi
5. M.Ö. 350 ila 300 yılları Helenistik dönem tacı
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6. M.Ö. 13, Marcellus Tiyatrosu
7. M.S. 668 ila 935 yıılarına ait çini
8. Semerkant'ta el işçiliğiyle görenleri kendine hayran bırakan cami
9. 15. yüzyıl tanrıçaları
10. 1700'ler erkek şıklığı: Kemer tokası
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11. M.S. 1062 ila 1231 yıllarında inşa edilen Jain tapınağı
12. Dünyanın en pahalı hançeri: Topkapı hançeri
13. Edo dönemi, 17 ila 18. yüzyıldan kalma miğfer
14. Mavi dantelli Haramaki
15. İşte karşınızda gerçek bir Osmanlı miğferi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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