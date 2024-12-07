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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 23:39

Zamana meydan okuyanlarla tanışın! Geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Birlikte M.Ö.'ye ait Helenistik dönem eserlerinden Osmanlı eserlerine, dünyanın en değerli hançerinden dünya mirası alanlarına uzanan bir keşfe hazırlanıyoruz. Şimdi binlerce yıllık tarihe şahitlik edeceksiniz. Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eser arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın! 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Gülistan Sarayı'nın büyüleyici Brelian Salonu'yla başlıyoruz yolculuğa!

1. Gülistan Sarayı'nın büyüleyici Brelian Salonu'yla başlıyoruz yolculuğa!

Tahran'da bulunan Gülistan Sarayı, 1848 ila 1896 yıllarında inşa edildi. Naser al-Din Şah döneminde inşa edilen gerçek dışı bu Sarayın Brelian Salonu, günümüzde 'Dünya Mirası Alanı' olarak kabul ediliyor. 

Dahası, 27 Temmuz 1906 tarihinde 5. Kaçar kralı Muzaffer al-Din Şah,  'Anayasa Kararnamesi'ni Brelian Salonu'nun balkonundan okudu.

2. M.S 11. veya 12. yüzyıl Nan'an Kulesi

2. M.S 11. veya 12. yüzyıl Nan'an Kulesi

M.S 11. veya 12. yüzyıla tarihlenen Nan'an Kulesi'nin yanı sıra bodrumunda bulunan dört adet gümüş ve altın sarira emanetlerine bakıyorsunuz. Çin'de bulunan ilginç yapı, Liao hanedanı döneminden kalma.

3. M.S. 1300 ila 1330 yılları, pirinç şamdan!

3. M.S. 1300 ila 1330 yılları, pirinç şamdan!

Irak'ın Musul kentinde bulunan şamdanın üzeri baştan aşağıya işleme ile kaplı. M.S. 1300 ila 1330 yıllarına tarihlenen altın yaldızlı desenlere sahip olan şamdan pirinçten yapılma.

4. 17. yüzyıl Amer Kalesi

4. 17. yüzyıl Amer Kalesi

Kuzey Hindistan'da bulunan Rajasthan, yani nam-ı diğer 'Krallar Ülkesi'ndeki Amer Kalesi'nin koridorlarında daha önce kimlerin koştuğunu bir düşünün!

5. M.Ö. 350 ila 300 yılları Helenistik dönem tacı

5. M.Ö. 350 ila 300 yılları Helenistik dönem tacı

Yaklaşık olarak M.Ö. 350 ila 300 yıllarına tarihlenen Helenistik döneme ait altın taç, meşe yapraklarını tasvir ediyor. Helenistik tarzın kıymetli parçalarından biri olan taç, Türkiye'de bulundu.

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6. M.Ö. 13, Marcellus Tiyatrosu

6. M.Ö. 13, Marcellus Tiyatrosu

M.Ö. 13'te inşa edilen Roma'daki Marcellus Tiyatrosu, taş ocağı olarak da kullanıldı. Şu anda zamana meydan okuyan eserin restorasyonundan önceki fotoğrafını görüyorsunuz. 

Tiyatro olarak inşa edilen ve daha sonra taş ocağı olarak hizmet veren Marcellus Tiyatrosu, zaman içerisinde küçük evler ve dükkanlarla doldu. Ardından kaleye dönüştürüldü ve en sonunda kalıntılarının üzerine bir saray inşa edildi.

7. M.S. 668 ila 935 yıılarına ait çini

7. M.S. 668 ila 935 yıılarına ait çini

Çiçek madalyonlu süsleme çinisi, Birleşik Silla dönemine ait. Tahmini olarak M.S. 668 ila 935 yıllarına tarihlenen eser, Kore'de bulundu.

8. Semerkant'ta el işçiliğiyle görenleri kendine hayran bırakan cami

8. Semerkant'ta el işçiliğiyle görenleri kendine hayran bırakan cami

Özbekistan'ın Semerkant kendindeki tarihi Şeh-ı Zinda nekropolünde keşfedilen cami, İran tarzını yansıtıyor. Caminin zamana meydan okuyan kusursuz ve göz alıcı ince işçiliği ise tamamen el yapımı.

9. 15. yüzyıl tanrıçaları

9. 15. yüzyıl tanrıçaları

Tibet'e hoş geldiniz! 15. yüzyılın işlemeleri ve tarzı ile bakır üzerine tasvir edilmiş göz kamaştıran eserde dört tanrıça bulunuyor.

10. 1700'ler erkek şıklığı: Kemer tokası

10. 1700'ler erkek şıklığı: Kemer tokası

Nijerya'da bulunan oyulmuş fildişi kemer tokası Benin Krallığı'na ait.

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11. M.S. 1062 ila 1231 yıllarında inşa edilen Jain tapınağı

11. M.S. 1062 ila 1231 yıllarında inşa edilen Jain tapınağı

Chaulukya hanedanının izlerini taşıyan Jain tapınağı M.S. 1062 ila 1231 yıllarında inşa edildi. Hindistan'daki en kutsal Jain dini mekanlarından biri olan tapınak, Māru-Gurjara mimarisi ya da 'Solanki stili' ile Gujarat ve Rajasthan'dan gelen binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyor.

12. Dünyanın en pahalı hançeri: Topkapı hançeri

12. Dünyanın en pahalı hançeri: Topkapı hançeri

Üzerinde 5 Kolombiya zümrüdü ve 53 elmas olan hançerin saf altından bir de kını var. Hançer, 24. Osmanlı Padişahı Mahmud tarafından 1741 yılında Afşar İmparatorluğu'nun kurucusu Nadir Şah'a hediye edilmiş. Günümüzde yarım milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen hançer, dünyanın en pahalı hançeri olarak kabul ediliyor.

13. Edo dönemi, 17 ila 18. yüzyıldan kalma miğfer

13. Edo dönemi, 17 ila 18. yüzyıldan kalma miğfer

Edo dönemine ait bu Garuda maskeli miğfer, Myōchin Munesuke'ye ait.

14. Mavi dantelli Haramaki

14. Mavi dantelli Haramaki

Japonya'da bulunan haramaki, 1336 ila 1573 yıllarına tarihleniyor ve Muromachi dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

15. İşte karşınızda gerçek bir Osmanlı miğferi

15. İşte karşınızda gerçek bir Osmanlı miğferi

İşlemeleri ile göz kamaştıran miğfer günümüzde Mısır'daki Kahire İslam Sanatları Müzesi'nden sergileniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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