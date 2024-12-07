Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

M.Ö. 13'te inşa edilen Roma'daki Marcellus Tiyatrosu, taş ocağı olarak da kullanıldı. Şu anda zamana meydan okuyan eserin restorasyonundan önceki fotoğrafını görüyorsunuz.

Tiyatro olarak inşa edilen ve daha sonra taş ocağı olarak hizmet veren Marcellus Tiyatrosu, zaman içerisinde küçük evler ve dükkanlarla doldu. Ardından kaleye dönüştürüldü ve en sonunda kalıntılarının üzerine bir saray inşa edildi.