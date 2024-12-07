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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 23:39

Benzeri olmayanı tasarlamak güçlü bir yaratıcılık gerektirir! Tabii yaratıcılığın da bir sınırı olmalı... İşte bu noktada hangi kafayla yapıldıklarını dahi anlayamayacağınız göz kanatan tasarımlar devreye giriyor. Gözlerinize inanamayacaksınız, ama gördüklerinizi silmek de mümkün olmayacak. Sizin için seçtiğimiz 9gag tasarımlarından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 

Şimdi yaratıcı enerjilere ufuk açma zamanı!

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını Ziyaret Etmeyi Unutmayın 👇

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1. Hayal ettiğim, aynada gördüğüm...

1. Hayal ettiğim, aynada gördüğüm...

2. Avrupa olmasa da bu Dünya dönüyor!

2. Avrupa olmasa da bu Dünya dönüyor!

3. Uyurken üzerine telefon koymak için pek doğru bir sehpa değil, bizden söylemesi...

3. Uyurken üzerine telefon koymak için pek doğru bir sehpa değil, bizden söylemesi...

4. Zirvede bırakmak!

4. Zirvede bırakmak!

5. Gördüğünüz gibi zaman değişkendir.

5. Gördüğünüz gibi zaman değişkendir.
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6. Musluk nasıl açılıyor, tahmini olan var mı?

6. Musluk nasıl açılıyor, tahmini olan var mı?

Biz söyleyelim, başındaki sarı bölümü döndürünce.

7. Son anda mimar beyin vertigosu tutmuş!

7. Son anda mimar beyin vertigosu tutmuş!

8. "Sıhhi tesisat havalı değil" mi sahiden?

8. "Sıhhi tesisat havalı değil" mi sahiden?

9. Mutfak adacığı...

9. Mutfak adacığı...

10. Şirin su aygırının bu tasarımı hak etmediğine eminiz!

10. Şirin su aygırının bu tasarımı hak etmediğine eminiz!
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11. "Maşallah bu kaydırağa"

11. "Maşallah bu kaydırağa"

12. Nerede o eski oyuncaklar: Eğitici oyuncak sınırı biraz aşılmış gibi...

12. Nerede o eski oyuncaklar: Eğitici oyuncak sınırı biraz aşılmış gibi...

13. Nereye gittiğini bilmek istemezsin bazen

13. Nereye gittiğini bilmek istemezsin bazen

(FilipinlerManilla havaalanı)

14. İnek sever gelinlerimize özel çeyiz takımı!

14. İnek sever gelinlerimize özel çeyiz takımı!

15. "Sen yıkan ben sana bakmıyorum"

15. "Sen yıkan ben sana bakmıyorum"

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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