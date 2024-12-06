Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Almanya'nın Ulm kentindeki bu sunumda sıcak kaya üzerinde baharatsız çiğ tavuk servis edilmiş. İşte pişirme tezgahınız, tam bir kendin pişir kendin ye konsepti değil mi? Bu arada maalesef kaya yeterince sıcak olmadığı için istenilen pişirme seviyesine ulaşılamamış...

Şikayet üzerine şef konuklara özel bir açıklama yapmış, 'tavuk salmonella değil', yani endişeye gerek yok!.. O zaman afiyet olsun!