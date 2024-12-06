Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Düşünseniz, enfes bir yemek için şık bir restoranda rezervasyon yaptırıyorsunuz ve size çiğ tavuk servis ediyorlar. Ya da oturan bir tavuk... Hem midenizin hem de hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak sunumlara hazır olun! Çünkü bu hafta da hareketli geçecek! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından favorinizi yorumlara yazmayı ise unutmayın!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Güneşte fazla kalmanın zararlarını anlatan tavukla başlıyoruz sunumlarımıza!
2. Geri dönüşüm dediğin...
3. Askıdaki bu şeylerin bacon olduğuna inanmak istemiyoruz!
4. Ekmek için mi üzülmeliyim, yoksa bardak için mi?
5. Askıda sunuma alıştık sanıyorum: Peki çimler?
6. Fransızlar biliyorlar bu işi, işte karşınızda: Soğan çorbası
7. Şık bir sunum olacakmış ama tava işi bozmuş...
8. Doğruyu söyleyin, kürekte sunumları özlemiş miydiniz?
9. Dur demene gerek yok zaten yemiyeceğiz...
10. 90'larda ütüyle saç düzleştirildiğini biliyoruz ama bunu hiçbirimiz beklemiyorduk...
11. Hey, onun içindeki slime mı?
12. "Hatır için çiğ tavuk yenir" derler...
13. Her şey tamam da patates kızartmalarını sandviçin üzerine koymanız sahiden şart mıydı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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