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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 10:35

Düşünseniz, enfes bir yemek için şık bir restoranda rezervasyon yaptırıyorsunuz ve size çiğ tavuk servis ediyorlar. Ya da oturan bir tavuk... Hem midenizin hem de hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak sunumlara hazır olun! Çünkü bu hafta da hareketli geçecek! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 sunum arasından favorinizi yorumlara yazmayı ise unutmayın! 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Yemeden İçmeden Kestiren Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Güneşte fazla kalmanın zararlarını anlatan tavukla başlıyoruz sunumlarımıza!

1. Güneşte fazla kalmanın zararlarını anlatan tavukla başlıyoruz sunumlarımıza!

2. Geri dönüşüm dediğin...

2. Geri dönüşüm dediğin...

Aslında gerçek bir geri dönüşüm için kintsugi ile kırık tabakları sanata dönüştürebilirdiniz, ama yine de siz bilirsiniz...

3. Askıdaki bu şeylerin bacon olduğuna inanmak istemiyoruz!

3. Askıdaki bu şeylerin bacon olduğuna inanmak istemiyoruz!

4. Ekmek için mi üzülmeliyim, yoksa bardak için mi?

4. Ekmek için mi üzülmeliyim, yoksa bardak için mi?

5. Askıda sunuma alıştık sanıyorum: Peki çimler?

5. Askıda sunuma alıştık sanıyorum: Peki çimler?

6. Fransızlar biliyorlar bu işi, işte karşınızda: Soğan çorbası

6. Fransızlar biliyorlar bu işi, işte karşınızda: Soğan çorbası

7. Şık bir sunum olacakmış ama tava işi bozmuş...

7. Şık bir sunum olacakmış ama tava işi bozmuş...

8. Doğruyu söyleyin, kürekte sunumları özlemiş miydiniz?

8. Doğruyu söyleyin, kürekte sunumları özlemiş miydiniz?

9. Dur demene gerek yok zaten yemiyeceğiz...

9. Dur demene gerek yok zaten yemiyeceğiz...

10. 90'larda ütüyle saç düzleştirildiğini biliyoruz ama bunu hiçbirimiz beklemiyorduk...

10. 90'larda ütüyle saç düzleştirildiğini biliyoruz ama bunu hiçbirimiz beklemiyorduk...

11. Hey, onun içindeki slime mı?

11. Hey, onun içindeki slime mı?

12. "Hatır için çiğ tavuk yenir" derler...

12. "Hatır için çiğ tavuk yenir" derler...

Almanya'nın Ulm kentindeki bu sunumda sıcak kaya üzerinde baharatsız çiğ tavuk servis edilmiş. İşte pişirme tezgahınız, tam bir kendin pişir kendin ye konsepti değil mi? Bu arada maalesef kaya yeterince sıcak olmadığı için istenilen pişirme seviyesine ulaşılamamış... 

Şikayet üzerine şef konuklara özel bir açıklama yapmış, 'tavuk salmonella değil', yani endişeye gerek yok!.. O zaman afiyet olsun!

13. Her şey tamam da patates kızartmalarını sandviçin üzerine koymanız sahiden şart mıydı?

13. Her şey tamam da patates kızartmalarını sandviçin üzerine koymanız sahiden şart mıydı?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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