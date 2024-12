Dünyanın En Güzel Restoranları! Tarih ile Sanatı Bir Araya Getiren En Muhteşem Restoran ve Kafeler

Eklektik İtalyan Rönesans tarzında inşa edilen New York Sarayı, 23 Ekim 1894 tarihinde açıldı. 20. yüzyılın başlarında 'New York Kávéház' (New York Kafe) adıyla Budapeşte'de kafe olarak hizmet veren saray dönemin yazar ve editörlerinin uğrak yeriydi. II. Dünya Savaşı sırasında bakımsız kalsa da 1954 yılında Hungária adıyla yeniden açıldı. 2005 yılında ise Café New York, uzunca bir aradan sonra gerçek ihtişamına kavuştu.