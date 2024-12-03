Dünyanın En Güzel Restoranları! Tarih ile Sanatı Bir Araya Getiren En Muhteşem Restoran ve Kafeler
Dünyanın En Güzel Restoranları! Tarih ile Sanatı Bir Araya Getiren En Muhteşem Restoran ve Kafeler
Bir yandan tarihe tanıklık ederken bir yandan da enfes lezzetlerle gastronomi turu yapmaya hazır olun! Tarihin eşsiz dokusu ve göz kamaştırıcı mimarisi eşliğinde geçmişe açılan kapılardan geçeceksiniz. Dahası dünyanın en muhteşem kafe ve restoranlarında unutulmaz bir ziyafet yaşayacaksınız. Hayranlık uyandıran restoranları seyahat rotanıza eklemeyi unutmayın. Zira büyüleneceksiniz!
İşte, dünyanın en muhteşem restoran ve kafeleri...
Kaynak: Muse
1. Le Train Bleu, Paris
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2. Turandot Restaurant, Rusya
3. Café New York, Macaristan
4. Hotel Café Royal, Londra
5. Café Centra, Viyana
6. Bacchanalia Mayfair, Londra
7. UCityGuides, Buenos Aires
8. Café Greco, Roma
9. Viyana Sanat Tarihi Müzesi Restoranı, Viyana
10. Grand Café Orient, Prag
11. Café Imperial Wien, Viyana
12. V&A Café, Londra
13. Café Pushkin, Moskova
14. Le Bibent, Toulouse
15. Café Florian, Venedik
16. Café Majestic, Porto
17. The Russian Tea Rooms, New York City
18. Café de la Paix, Paris
19. Salon 1905, Belgrad
20. Musée d'Orsay Restaurant, Paris
21. Confeitaria Colombo, Rio de Janeiro
22. Le Train Bleu, Doha
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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