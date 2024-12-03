Dünyanın En Güzel Restoranları! Tarih ile Sanatı Bir Araya Getiren En Muhteşem Restoran ve Kafeler

Le Train Bleu, 1900 yılında 'Gare de Lyon' tren istasyonunda konuklarına kapılarını açtı. Ünlü mimar Marius Toudoire tarafından Evrensel Sergi sırasında 'Le Train Bleu' adındaki istasyon büfesi olarak inşa edildi.

Restoranın duvarlarını süsleyen tablolar, adeta ilk açıldığı zamanki gibi Evrensel Sergiyi anımsatıyor. Restoran, 'Le Train Bleu' adını ise 1963 yılında Fransız Rivierası'na hizmet veren efsanevi tren olan 1868'den kalma 'ParisVintimille' hattına bir övgü olarak aldı.