Partnerine Alman Gereken Hediye Ne?
Sevdiğin birine hediye seçmek, gerçekten de çok stresli bir iş... Acaba işine yarayan bir şey mi alsam yoksa romantik bir hediye mi diye düşünürken bazen kafayı yemeye ramak kalabiliyor. Bu testte sana hediye fikirleri ile geldik, soruları cevapla bakalım!
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1. Cinsiyetini seç bakalım!
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2. Söyle bakalım, partnerin uyandığında yaptığı ilk şey ne oluyor?
3. Birlikte en çok nasıl vakit geçirmekten hoşlanırsınız?
4. Partnerinin giyim tarzını anlat desek?
5. Partnerin sosyal medyada en çok hangi tür içerikleri beğenir?
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6. Partnerini sadece bir kelimeyle anlat!
7. Sence partnerin bir süper güce sahip olsaydı, bu ne olurdu?
8. Partnerine hediye seçerken ihtiyacı olan bir şey seçmek senin için önemli mi?
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