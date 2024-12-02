Geçmişin Çılgın İcatlarıyla Zamanda Yolculuk Başlıyor! İşte Geçmişin Dehalarının Hayal Gücünden Gerçeğe
Geçmişin Çılgın İcatlarıyla Zamanda Yolculuk Başlıyor! İşte Geçmişin Dehalarının Hayal Gücünden Gerçeğe
Gerçek olacağına dahi inanamayacağınız teknolojilerle karşınızdayız! Geçmişte insanların bu aletleri kullandığına inanamayacaksınız. Kimileri günümüz için bile son derece efektif gelecek gözünüze, kimilerine ise 'Bunu neden yapıldı ki?' diyeceksiniz. Bakalım, sizin için derlediğimiz çılgın aletlerden en çok hangisini ilginç bulacaksınız?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. Bir de böyle yolculuk yapmayı deneyin: 1930'ların uçak koltukları
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2. Demirler sağlam olmalı: 1920'ler "bebek kafesleri"
3. 1877 yılının eğlenceli icadı: Praxinoscope!
4. "Geçmişin derinlerindesiniz GPS sinyali alınamıyor"
5. 1840'ların şıklığı: Mum söndürücü
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6. 1920'ler teknolojisi ile tost makinesi
7. 1896'dan 1921'e kalem tıraşın evrimi!
8. 1840, Kral Carlo Alberto'nun kraliyet İtalyan yazı masası
9. 1920'lerde paten kullanmak için kusursuz bir dengeye ihtiyacınız vardı!
10. 1927, Amerika'nın en eski okul otobüslerinden biri!
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11. Park sorunun en iyi çözümü!
12. Buharla çalışan bu kettle ısı ile göz kamaştırıcı bir şekilde hareket ediyor!
13. 1936'nın uyumluluğu!
14. 1920'lerin görkemli araçları: El oyması
15. Viktorya döneminden kalma bir radyatör
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16. 1940'larda tıraş olmak ister miydiniz beyler?
17. 1950'lerde günümüzdeki gibi alışveriş listeleri de tek kullanımlık değildi!
18. 1921'lerin teknolojisi ile radyo!
19. Tarihin ayak izleri: 3.300 yıllık sandalet
20. 1880'lerin sonundan kalma olduğu düşünülen bebek evi.
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21. Yola çıkmaya hazır mısınız?
22. 1960'ların dikkat çekici keşfi: Madeni para ayırıcı
23. Aşkın en güzel habercisi: Aşk mektubu!
24. M.S. 1. yüzyıldan kalma hologram yüzük
25. 1920'lerde güneşten korunmak şimdiki kadar kolay değildi!
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26. Gazeteler günümüzde bile evimize bu kadar hızlı ulaşmıyor!
27. Milkshake önemli: 1890'lardan kalma bu keşif ise milkshake karıştırmak için kullanılıyordu.
28. Saçlara ütü yapmak o kadar da eski değil aslında: 90'lardaki tüm kadınlar denemiştir bunu!
29. Bu gördüğünüz minik kit ise 100 yıllık bir hemşire kiti!
30. Gülümseyin, çekiyorum!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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