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Geçmişin Çılgın İcatlarıyla Zamanda Yolculuk Başlıyor! İşte Geçmişin Dehalarının Hayal Gücünden Gerçeğe

Geçmişin Çılgın İcatlarıyla Zamanda Yolculuk Başlıyor! İşte Geçmişin Dehalarının Hayal Gücünden Gerçeğe

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 22:20

Gerçek olacağına dahi inanamayacağınız teknolojilerle karşınızdayız! Geçmişte insanların bu aletleri kullandığına inanamayacaksınız. Kimileri günümüz için bile son derece efektif gelecek gözünüze, kimilerine ise 'Bunu neden yapıldı ki?' diyeceksiniz. Bakalım, sizin için derlediğimiz çılgın aletlerden en çok hangisini ilginç bulacaksınız? 

Zamanda yolculuk başlıyor... 

Kaynak

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1. Bir de böyle yolculuk yapmayı deneyin: 1930'ların uçak koltukları

1. Bir de böyle yolculuk yapmayı deneyin: 1930'ların uçak koltukları

Meğer uçakların bir zamanlar minibüsten pek de farkı yokmuş!

2. Demirler sağlam olmalı: 1920'ler "bebek kafesleri"

2. Demirler sağlam olmalı: 1920'ler "bebek kafesleri"

20'li yıllarda henüz yürümeye başlayan çocukların temiz hava alması için tasarlanan 'Bebek Kafesleri' bir hayli tedirgin edici görünüyor.

3. 1877 yılının eğlenceli icadı: Praxinoscope!

4. "Geçmişin derinlerindesiniz GPS sinyali alınamıyor"

4. "Geçmişin derinlerindesiniz GPS sinyali alınamıyor"

Bu gördüğünüz alet ise 1932 yılından kalma bir GPS!

5. 1840'ların şıklığı: Mum söndürücü

5. 1840'ların şıklığı: Mum söndürücü

Mum söndürücü, mumlarınızın belirlediğiniz yere kadar yanmasını sağlıyor. Aslında son derece önemli bir güvenlik önlemi gibi duruyor.

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6. 1920'ler teknolojisi ile tost makinesi

6. 1920'ler teknolojisi ile tost makinesi

İki tarafında da ekmek kızartılan bu mini tost makinesinin altındaki iki adet kola basarak ekmeklerinizin iki tarafını da kızartıyorsunuz.

7. 1896'dan 1921'e kalem tıraşın evrimi!

8. 1840, Kral Carlo Alberto'nun kraliyet İtalyan yazı masası

8. 1840, Kral Carlo Alberto'nun kraliyet İtalyan yazı masası

Dışarıdan bakıldığın işlemeleri ile şık ve gösterişli bir masa gibi görünen şaheser adeta gizli diyarlara açılan bir kapı. Yaklaşık olarak 1840'lara tarihlenen masada sayısı gizli çekmece ve bölme bulunuyor.

9. 1920'lerde paten kullanmak için kusursuz bir dengeye ihtiyacınız vardı!

9. 1920'lerde paten kullanmak için kusursuz bir dengeye ihtiyacınız vardı!

10. 1927, Amerika'nın en eski okul otobüslerinden biri!

10. 1927, Amerika'nın en eski okul otobüslerinden biri!

Çocuklarla dolu bu okul otobüsü ise Speegleville, Teksas'ta yolcularını derse yetiştiriyor.

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11. Park sorunun en iyi çözümü!

11. Park sorunun en iyi çözümü!

Sanıyoruz, 1927 Paris'indeki bu teknoloji henüz günümüzde bile yok! Gördüğünüz otomobilin tekerlekleri park ettikten sonra tekrar normale dönüyor.

12. Buharla çalışan bu kettle ısı ile göz kamaştırıcı bir şekilde hareket ediyor!

13. 1936'nın uyumluluğu!

13. 1936'nın uyumluluğu!

Her türlü araziye uyum sağlayan bu arazi aracı ise İngiltere'de kullanılıyordu.

14. 1920'lerin görkemli araçları: El oyması

14. 1920'lerin görkemli araçları: El oyması

El oyması bu göz kamaştıran araç ise bir cenaze arabası.

15. Viktorya döneminden kalma bir radyatör

15. Viktorya döneminden kalma bir radyatör

Radyatörü özel kılan ise ortasında bir ekmek ısıtıcı olması.

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16. 1940'larda tıraş olmak ister miydiniz beyler?

17. 1950'lerde günümüzdeki gibi alışveriş listeleri de tek kullanımlık değildi!

17. 1950'lerde günümüzdeki gibi alışveriş listeleri de tek kullanımlık değildi!

Gördüğünüz bu alışveriş listesi, yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştı. Kenardaki tırnakları kapatıp açarak eksiklerinizi belirlemeniz mümkün oluyordu.

18. 1921'lerin teknolojisi ile radyo!

18. 1921'lerin teknolojisi ile radyo!

Bu kez karşımızda bir radyo araba var. Fafif cızırtılı bir ses fotoğraftan kulağınıza geldi mi?

19. Tarihin ayak izleri: 3.300 yıllık sandalet

19. Tarihin ayak izleri: 3.300 yıllık sandalet

Mısır firavunu Tutankhamun'a ait olduğu belirlenen sandaletlerin üzerindeki her işleme özel!

20. 1880'lerin sonundan kalma olduğu düşünülen bebek evi.

20. 1880'lerin sonundan kalma olduğu düşünülen bebek evi.

Sade işelemeleriyle son derece şık bir tasarım olan bu bebek evi ise Viktorya dönemine ait.

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21. Yola çıkmaya hazır mısınız?

21. Yola çıkmaya hazır mısınız?

1933, Monowheel motosiklet

22. 1960'ların dikkat çekici keşfi: Madeni para ayırıcı

23. Aşkın en güzel habercisi: Aşk mektubu!

23. Aşkın en güzel habercisi: Aşk mektubu!

1913 yılına tarihlenen aşk mektubu, açıldığında bir sanat galerisine dönüşüyor.

24. M.S. 1. yüzyıldan kalma hologram yüzük

24. M.S. 1. yüzyıldan kalma hologram yüzük

Aebutia Quarta adlı bir soylu kadının mezarında bulunan hologram efektli yüzük, Roma dönemine ait. Araştırmacılar, M.S. 1. yüzyıla tarihlenen yüzükteki tasvirin Quarta'nın 18 yaşında hayatını kaybeden oğlu Titus Carvilius Gemello'ya ait olduğunu düşünüyorlar.

25. 1920'lerde güneşten korunmak şimdiki kadar kolay değildi!

25. 1920'lerde güneşten korunmak şimdiki kadar kolay değildi!

Tam yüz maskesi olarak bilinen bu maske, kadınların cildini güneşten korumaya yarıyordu.

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26. Gazeteler günümüzde bile evimize bu kadar hızlı ulaşmıyor!

26. Gazeteler günümüzde bile evimize bu kadar hızlı ulaşmıyor!

1938 yılında faks yolu ile iletilen bir gazete

27. Milkshake önemli: 1890'lardan kalma bu keşif ise milkshake karıştırmak için kullanılıyordu.

28. Saçlara ütü yapmak o kadar da eski değil aslında: 90'lardaki tüm kadınlar denemiştir bunu!

28. Saçlara ütü yapmak o kadar da eski değil aslında: 90'lardaki tüm kadınlar denemiştir bunu!

29. Bu gördüğünüz minik kit ise 100 yıllık bir hemşire kiti!

29. Bu gördüğünüz minik kit ise 100 yıllık bir hemşire kiti!

30. Gülümseyin, çekiyorum!

30. Gülümseyin, çekiyorum!

Endişelenmeyin o bir silah değil, sadece Revolver kamera!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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