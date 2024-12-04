Titanic'ten Hippilere! Fotoğraflarla Geçmişe Yolculuk Yapıyoruz

Japon askeri Shoichi Yokoi, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından teslim olmayan son üç askerden biriydi. Yokoi ile birlikte teslim olmayan diğer askerler ise Hirō Onoda ve Terou Nakamura idi. Yokoi, 1972 yılında ülkesine döndüğünde işte bu karede olduğu gibi duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra imparatorun huzuruna çıktığın ise 'Savaşın bittiğini biliyordum. Ancak savaşta ölmektense canlı olarak geri dönmek çok utanç verici.' dedi.