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Titanic'ten Hippilere! Fotoğraflarla Geçmişe Yolculuk Yapıyoruz

Titanic'ten Hippilere! Fotoğraflarla Geçmişe Yolculuk Yapıyoruz

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 23:04

Günümüz teknolojisi ile çekilmiş karelere her gün bakıyoruz! Peki ya geçmişin siyah beyaz kareleri? Sosyal medya platformu X üzerinden geçmişin benzersiz anlarını paylaşan kullanıcı, geçmişe tanıklık etmenizi sağlayacak. Bazı karelere çok şaşıracak, bazı karelerde ise zamanın insanlığı nasıl değiştirdiğini göreceksiniz. Hazırsanız, bu yolculukta geçmişten öğreneceklerimiz de var! 

Kaynak: Historic Hub

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1. Bir zamanlar bikini giymenin cezası olduğunu söylesek, ne derdiniz?

1. Bir zamanlar bikini giymenin cezası olduğunu söylesek, ne derdiniz?

1957 yılında çekilen bu görüntüde, bir kadına bikini giydiği için para cezası yazılıyor.

2. 1960'lara damgasını vuran hippilerde sıra!

2. 1960'lara damgasını vuran hippilerde sıra!

1973 yılında çekilen bu fotoğrafta bir hippi Oklahoma'da yol kenarında çiçek satıyor.

3. Biri dostluk mu dedi?

3. Biri dostluk mu dedi?

1994 yılında evcil ördeği ile fotoğraf çektiren bu adam ile sevimli dostunun hikayesi, tüylü dostumuz henüz yumurtadan çıkmadan başlamış.

4. İşte hizmet budur!

4. İşte hizmet budur!

ABD'nin Lowa eyaletine bağlı Des Moines ilçesinin merkezi olan Burlington'un Belediye Başkanı Bernie Sanders, 1981 yılında göreve başladı. İlk icraatlerinden biri de halka açık bir parkta çöp toplamak oldu.

5. Doğu, batı...

5. Doğu, batı...

1961 yılına ait bu karede ise Doğu Almanya askeri, küçük bir çocuğu gizlice Berlin Duvarı'ndan geçiriyor.

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6. Üç kez NBA All-Star'ı seçilen Larry Nance ile efsane bir an!

6. Üç kez NBA All-Star'ı seçilen Larry Nance ile efsane bir an!

Bu kare ise 1984 yılında Larry Nance'nin NBA'in ilk Slam Dunk Yarışması'ndan!

7. 1980'ler Florida'sında Miami Beach'te protesto!

7. 1980'ler Florida'sında Miami Beach'te protesto!

'Cehenneme doğru gidiyorsun'

8. Kimler sokak satıcılarının; limonata ya da boza diye bağırdığını duydu?

8. Kimler sokak satıcılarının; limonata ya da boza diye bağırdığını duydu?

1931 yılında çekilen bu görüntü Berlin'den. Küçük çocuk limonata satıyor.

9. Kaliforniya'daysanız sörf yapmayı bilmelisiniz!

9. Kaliforniya'daysanız sörf yapmayı bilmelisiniz!

1970'lere ait bu karede bir öğrentmen gençlere sörfün fiziğini anlatıyor.

10. Monako Prensesi Grace

10. Monako Prensesi Grace

1961 yılında Beyaz Saray'da John F. Kennedy'i ziyaret eden Monako Prensesi Grace.

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11. Geçek bir samuray!

11. Geçek bir samuray!

Tahminen 1860'a tarihlenen tam zırh giyen ve kılıç taşıyan bir samuray!

12. Biraz da dans...

12. Biraz da dans...

İşte karşınızda, Studio 54'ün müdavimlerinden Disco Granny!

13. 1968'lerin gala gecesi!

13. 1968'lerin gala gecesi!

Rosemary's Baby filminin galasında, Sharon Tate!

14. Omurilik dostu çalışma düzeni, bir de bizi görseler bilgisayar başında!

14. Omurilik dostu çalışma düzeni, bir de bizi görseler bilgisayar başında!

1902 yılından günümüze ulaşan bu karede Fransız bıçak bileyicilerin, sırtlarının kamburlaşmaması için yüz üstü çalıştıkları anları görüyorsunuz.

15. Zamanın ne kadar acımasız olduğunu şimdi anlayacaksınız!

15. Zamanın ne kadar acımasız olduğunu şimdi anlayacaksınız!

1977 yılı, Playboy Malikanesi'nde Arnold Schwarzenegger, Hugh Hefner ve Wilt Chamberlain!

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16. Savaşın izleri...

16. Savaşın izleri...

Japon askeri Shoichi Yokoi, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından teslim olmayan son üç askerden biriydi. Yokoi ile birlikte teslim olmayan diğer askerler ise Hirō Onoda ve Terou Nakamura idi. Yokoi, 1972 yılında ülkesine döndüğünde işte bu karede olduğu gibi duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. 

Daha sonra imparatorun huzuruna çıktığın ise 'Savaşın bittiğini biliyordum. Ancak savaşta ölmektense canlı olarak geri dönmek çok utanç verici.' dedi. 

17. Özgür ve savaşçı, Maoriler

17. Özgür ve savaşçı, Maoriler

Yeni Zelanda anakarasının yerli Polinezya halkı olan Maoriler'in kökeni Fizji ve Polinezya'ya dayanmaktadır. Bu kare ise 1902 yılına ait.

18. Uzayda 311 gün!

18. Uzayda 311 gün!

Bu kez 1991 yılına gidiyoruz. Ve karşınızda 311 gün uzayda kalan Sovyet Kozmonot Sergei Krikalev!

19. 1938 yılı, bir kömür madencisinin ailesi!

19. 1938 yılı, bir kömür madencisinin ailesi!

20. 1950'lerin şıklığı!

20. 1950'lerin şıklığı!
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21. Dünya hep ilerlemeye odaklıydı...

21. Dünya hep ilerlemeye odaklıydı...

1927 yılındaki bu dört kız öğrenci, otomobil mekaniği dersinde.

22. Titanik...

22. Titanik...

Son olarak karşınızda, Titanik'in çapasının bağlandığı devasa zincir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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