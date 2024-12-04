Titanic'ten Hippilere! Fotoğraflarla Geçmişe Yolculuk Yapıyoruz
Titanic'ten Hippilere! Fotoğraflarla Geçmişe Yolculuk Yapıyoruz
Günümüz teknolojisi ile çekilmiş karelere her gün bakıyoruz! Peki ya geçmişin siyah beyaz kareleri? Sosyal medya platformu X üzerinden geçmişin benzersiz anlarını paylaşan kullanıcı, geçmişe tanıklık etmenizi sağlayacak. Bazı karelere çok şaşıracak, bazı karelerde ise zamanın insanlığı nasıl değiştirdiğini göreceksiniz. Hazırsanız, bu yolculukta geçmişten öğreneceklerimiz de var!
Kaynak: Historic Hub
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir zamanlar bikini giymenin cezası olduğunu söylesek, ne derdiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. 1960'lara damgasını vuran hippilerde sıra!
3. Biri dostluk mu dedi?
4. İşte hizmet budur!
5. Doğu, batı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Üç kez NBA All-Star'ı seçilen Larry Nance ile efsane bir an!
7. 1980'ler Florida'sında Miami Beach'te protesto!
8. Kimler sokak satıcılarının; limonata ya da boza diye bağırdığını duydu?
9. Kaliforniya'daysanız sörf yapmayı bilmelisiniz!
10. Monako Prensesi Grace
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Geçek bir samuray!
12. Biraz da dans...
13. 1968'lerin gala gecesi!
14. Omurilik dostu çalışma düzeni, bir de bizi görseler bilgisayar başında!
15. Zamanın ne kadar acımasız olduğunu şimdi anlayacaksınız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Savaşın izleri...
17. Özgür ve savaşçı, Maoriler
18. Uzayda 311 gün!
19. 1938 yılı, bir kömür madencisinin ailesi!
20. 1950'lerin şıklığı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Dünya hep ilerlemeye odaklıydı...
22. Titanik...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın