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Krubera Keşfi Sonrası Ruhi Çenet ile Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arasındaki Gerilim Büyüyor

Krubera Keşfi Sonrası Ruhi Çenet ile Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arasındaki Gerilim Büyüyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 23:54

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, çektiği videolarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. YouTube'da 10 milyon aboneyi aşan sevilen video üreticisi, geçtiğimiz günlerde; bir yıldan uzun süredir çekimlerini gerçekleştirdiği belgeselini tamamladığını duyurdu. Abhazya sınırları içerisindeki Krubera mağarasında yaptığı 8 gün süren keşif yolculuğunun videosunu kanalında paylaşan Çenet, dikkat çeken bir tartışmayı da başlattı. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisini 'tiye' aldığını söyleyen Ruhi Çenet, Federasyon'un verdiği cevap üzerine, 'Çoluk çocuk mu yönetiyor bu federasyonu?' dedi. 

İşte, detaylar...

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YouTube'un sevilen yüzlerinden Ruhi Çenet, Ağustos ayında duyurmuştu Krubera mağarasına inmeye hazırlandığını! Sonunda beklenen video geldi, ancak tartışmaları da beraberinde getirdi.

YouTube'un sevilen yüzlerinden Ruhi Çenet, Ağustos ayında duyurmuştu Krubera mağarasına inmeye hazırlandığını! Sonunda beklenen video geldi, ancak tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çenet çekimlerinin tamamlanmasının 1 yılı aştığını dile getirdiği, 8 gün süren keşfinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dünyaca ünlü Krubera'da yaptığı keşifler kadar Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile girdiği tartışmada olay oldu!

Abhazya'nın Gagra şehri yakınlarındaki Krubera mağarası, Veryovkina Mağarası'ndan sonra dünyanın bilinen en derin mağarası olarak kayıtlara geçmişti. Ruhi Çenet'in belgeseli ile ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den alan mağara, 2224 metrelik derinliğiyle dünyanın en derin mağarası olarak kayıtlara geçmek üzere.

Abhazya'nın Gagra şehri yakınlarındaki Krubera mağarası, Veryovkina Mağarası'ndan sonra dünyanın bilinen en derin mağarası olarak kayıtlara geçmişti. Ruhi Çenet'in belgeseli ile ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den alan mağara, 2224 metrelik derinliğiyle dünyanın en derin mağarası olarak kayıtlara geçmek üzere.

Çenet'e 8 gün süren ve 10 kilo verdiği yolculuğunda ise Ramazan Kaya eşlik etti.

Rus Mağara bilimci ekibin desteklediği keşifin ardından Mağara bilimci Gennady Samokhin'e göre, Çenet'in belgeseli ile daha önce keşfedilmediği düşünülen bir de balık türü keşfedildi!

Rus Mağara bilimci ekibin desteklediği keşifin ardından Mağara bilimci Gennady Samokhin'e göre, Çenet'in belgeseli ile daha önce keşfedilmediği düşünülen bir de balık türü keşfedildi!

Keşfedilen canlı şimdilerde, Kırım Federal Üniversitesi'nde incelenmeye başlandı.

Gelelim, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile Ruhi Çenet arasındaki tartışmaya! Hatırlarsanız tartışma, Çenet'in "Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar." sözleriyle başlamıştı.

Gelelim, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile Ruhi Çenet arasındaki tartışmaya! Hatırlarsanız tartışma, Çenet'in "Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar." sözleriyle başlamıştı.

Federasyon ise X üzerinden yaptığı açıklama ile Çenet'in Krubera'ya girmek için çıktığı yolculukta yardımları reddettiğini kamuoyuna duyurdu.

"Kendisi teklifimizi reddetti" diyen Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz!

Çenet de Federasyon'dan gelen açıklamayı es geçmedi ve "Benimle Twitter'dan çocukça uğraşıyorlar" diyerek peş peşe hikayeler paylaşarak Instagram üzerinen açıklama yaptı.

Çenet de Federasyon'dan gelen açıklamayı es geçmedi ve "Benimle Twitter'dan çocukça uğraşıyorlar" diyerek peş peşe hikayeler paylaşarak Instagram üzerinen açıklama yaptı.

'Dünyanın en derin mağarasında ölçüm yaptık, muhtemelen yeni bir hayvan türü keşfettik. Böyle bir başarı sonrası neden ben onları gündeme getirmeye ihtiyaç duyayım ki? Ben onlardan momentum aramıyorum, onlar ancak benden momentum elde edebilirler.' diyen Ruhi Çenet'in videosu ise iki günde 10 milyon izlemeyi geçti.

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Tartışma Ruhi Çenet'in "Çoluk çocuk mu yönetiyor bu Federasyonu" sözleri ile büyüyecek gibi görünüyor!

Tartışma Ruhi Çenet'in "Çoluk çocuk mu yönetiyor bu Federasyonu" sözleri ile büyüyecek gibi görünüyor!

Gelin, birlikte Çenet'in yaptığı açıklamalara da göz atalım!

İşte, Ruhi Çenet'in Instagram hesabı üzerinden paylaştığı o hikaye dizisi! 👇

Ruhi Çenet'in Krubera Videosu I "Dünyanın Merkezine Yolculuk"

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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