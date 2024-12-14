Krubera Keşfi Sonrası Ruhi Çenet ile Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arasındaki Gerilim Büyüyor
Krubera Keşfi Sonrası Ruhi Çenet ile Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arasındaki Gerilim Büyüyor
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, çektiği videolarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. YouTube'da 10 milyon aboneyi aşan sevilen video üreticisi, geçtiğimiz günlerde; bir yıldan uzun süredir çekimlerini gerçekleştirdiği belgeselini tamamladığını duyurdu. Abhazya sınırları içerisindeki Krubera mağarasında yaptığı 8 gün süren keşif yolculuğunun videosunu kanalında paylaşan Çenet, dikkat çeken bir tartışmayı da başlattı. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisini 'tiye' aldığını söyleyen Ruhi Çenet, Federasyon'un verdiği cevap üzerine, 'Çoluk çocuk mu yönetiyor bu federasyonu?' dedi.
İşte, detaylar...
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YouTube'un sevilen yüzlerinden Ruhi Çenet, Ağustos ayında duyurmuştu Krubera mağarasına inmeye hazırlandığını! Sonunda beklenen video geldi, ancak tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Abhazya'nın Gagra şehri yakınlarındaki Krubera mağarası, Veryovkina Mağarası'ndan sonra dünyanın bilinen en derin mağarası olarak kayıtlara geçmişti. Ruhi Çenet'in belgeseli ile ismini Rus jeolog Alexander Kruber'den alan mağara, 2224 metrelik derinliğiyle dünyanın en derin mağarası olarak kayıtlara geçmek üzere.
Rus Mağara bilimci ekibin desteklediği keşifin ardından Mağara bilimci Gennady Samokhin'e göre, Çenet'in belgeseli ile daha önce keşfedilmediği düşünülen bir de balık türü keşfedildi!
Gelelim, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile Ruhi Çenet arasındaki tartışmaya! Hatırlarsanız tartışma, Çenet'in "Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar." sözleriyle başlamıştı.
Çenet de Federasyon'dan gelen açıklamayı es geçmedi ve "Benimle Twitter'dan çocukça uğraşıyorlar" diyerek peş peşe hikayeler paylaşarak Instagram üzerinen açıklama yaptı.
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Tartışma Ruhi Çenet'in "Çoluk çocuk mu yönetiyor bu Federasyonu" sözleri ile büyüyecek gibi görünüyor!
İşte, Ruhi Çenet'in Instagram hesabı üzerinden paylaştığı o hikaye dizisi! 👇
Ruhi Çenet'in Krubera Videosu I "Dünyanın Merkezine Yolculuk"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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