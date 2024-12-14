Krubera Keşfi Sonrası Ruhi Çenet ile Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arasındaki Gerilim Büyüyor

'Dünyanın en derin mağarasında ölçüm yaptık, muhtemelen yeni bir hayvan türü keşfettik. Böyle bir başarı sonrası neden ben onları gündeme getirmeye ihtiyaç duyayım ki? Ben onlardan momentum aramıyorum, onlar ancak benden momentum elde edebilirler.' diyen Ruhi Çenet'in videosu ise iki günde 10 milyon izlemeyi geçti.