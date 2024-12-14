Mağara Tartışması: Ruhi Çenet'in İddialarına Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan Açıklama
Mağara Tartışması: Ruhi Çenet'in İddialarına Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan Açıklama
Ruhi Çenet, 10,5 milyon abone sayısıyla Türkiye'nin en sevilen YouTuber'larından biri. Pek çok ilgi çekici konuyu açıklayan, cesaret isteyen maceralara atılan Ruhi Çenet bu kez de dünyanın en derin mağarasına indi. 8 gün süren yolculuğun videosunu YouTube kanalında yayınlanan Ruhi Çenet, video öncesinde Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan kendisini tiye aldığını söyledi.
Türkiye Mağaracılık Federasyonu ise açıklama yapmak durumunda kaldı.
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10,5 milyon takipçiye ulaşan Ruhi Çenet, yıllardır ilgi çekici videolar çekmeye, izleyenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.
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Ruhi Çenet, bir yıldan uzun bir süredir çekimi için uğraştığı belgeseli sonunda tamamladığını duyurdu. Yerin 2224 metre aşağısında çektiği videoyu, YouTube kanalında yayınladı.
"Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar. "
Türkiye Mağaracılık Federasyonu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;
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Sosyal medyada ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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