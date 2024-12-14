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Mağara Tartışması: Ruhi Çenet'in İddialarına Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan Açıklama

Mağara Tartışması: Ruhi Çenet'in İddialarına Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 13:47

Ruhi Çenet, 10,5 milyon abone sayısıyla Türkiye'nin en sevilen YouTuber'larından biri. Pek çok ilgi çekici konuyu açıklayan, cesaret isteyen maceralara atılan Ruhi Çenet bu kez de dünyanın en derin mağarasına indi. 8 gün süren yolculuğun videosunu YouTube kanalında yayınlanan Ruhi Çenet, video öncesinde Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan kendisini tiye aldığını söyledi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ise açıklama yapmak durumunda kaldı.

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10,5 milyon takipçiye ulaşan Ruhi Çenet, yıllardır ilgi çekici videolar çekmeye, izleyenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

10,5 milyon takipçiye ulaşan Ruhi Çenet, yıllardır ilgi çekici videolar çekmeye, izleyenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Ruhi Çenet, son olarak Ağustos ayında bu paylaşımı yapmış ve 'dünyanın en derin mağarası 'Krubera'ya inmeye hazırlanıyorum.' demişti. Ayrıca mağaraya Rus mağarabilimcilerle ineceğini açıklayan Çenet, amacının dünyanın en önemli keşiflerinden birini belgeselleştirmek olduğunu söylemişti.

Ruhi Çenet, bir yıldan uzun bir süredir çekimi için uğraştığı belgeseli sonunda tamamladığını duyurdu. Yerin 2224 metre aşağısında çektiği videoyu, YouTube kanalında yayınladı.

Ruhi Çenet, bir yıldan uzun bir süredir çekimi için uğraştığı belgeseli sonunda tamamladığını duyurdu. Yerin 2224 metre aşağısında çektiği videoyu, YouTube kanalında yayınladı.

Fakat Ruhi Çenet, yola çıkmadan önce konuştuğu herkesin 'oraya gitmemesi konusunda' kendisini uyardığını söyledi. Bazılarının ise hayatını kaybetmesinde endişe ettiğini söyledi. 

Videonun başında ise Ruhi Çenet'in bütün riskleri göze alarak bir belge imzaladığı görüldü.

"Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar. "

"Yola çıkmadan önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istedim ancak destek olmadılar ve oraya ulaşmam konusunda biraz bizi tiye aldılar. "

Çenet, şimdi başarılı bir şekilde mağara keşfini tamamladı, videosunu yayınladı. Ancak video çekiminden önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisini tiye aldığını da söyledi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı;
twitter.com

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Sosyal medyada ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı;

Sosyal medyada ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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