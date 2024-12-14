Mağara Tartışması: Ruhi Çenet'in İddialarına Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan Açıklama

Ruhi Çenet, 10,5 milyon abone sayısıyla Türkiye'nin en sevilen YouTuber'larından biri. Pek çok ilgi çekici konuyu açıklayan, cesaret isteyen maceralara atılan Ruhi Çenet bu kez de dünyanın en derin mağarasına indi. 8 gün süren yolculuğun videosunu YouTube kanalında yayınlanan Ruhi Çenet, video öncesinde Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan kendisini tiye aldığını söyledi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ise açıklama yapmak durumunda kaldı.