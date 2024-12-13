Mike Tyson, Jake Paul ile Son Kez Ringe Çıktığı Geceyi Hatırlamıyor "Neden Bunu Yaptım?"
Mike Tyson, Jake Paul ile Son Kez Ringe Çıktığı Geceyi Hatırlamıyor "Neden Bunu Yaptım?"
Kaynak: https://www.themirror.com/sport/boxin...
YouTuber Jake Paul ile ringe çıkan Mike Tyson, çok konuşulan mağlubiyetinin ardından sessizliğini bozdu! Efsanevi boksörün, sekiz rauntta sadece 18 yumruk atması, dövüşün 'hileli' olduğuna dair iddiaları ortaya çıkarmıştı. Tyson, dövüşün gerçek olduğunu belirtti ancak söylediği sözler kafa karıştırdı. Tyson, 'Dövüşten sonraki gün uyandım ve karıma neden bunu yaptım?' dedim' diyerek hatırlamadığı anlardan söz etti.
İşte, detaylar...
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16 Kasım'da tüm dünyayı Netflix ekranlarına kilitleyen tarihin en pahalı boks maçı, Mike Tyson'ın mağlubiyeti ile sonlandı.
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Tyson Fox Sports Radio'ya verdiği röportajda, "gerçek bir dövüştü" dedi ama sonrasında yaptığı itiraf kafaları karıştırdı!
Peki, Mike Tyson ringe yorgun mu çıktı?
Yenilgiye uğrasa da "Son kez ringe çıktığım için pişman değilim." dedi!
Yine de maçtan sonraki sabah karısına "Neden bunu yaptım?" demiş olması kafa karıştırıcı detaylar arasında yerini aldı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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