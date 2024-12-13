Mike Tyson, Jake Paul ile Son Kez Ringe Çıktığı Geceyi Hatırlamıyor "Neden Bunu Yaptım?"

Tyson çıktığı maçı, 'kaybettiğiniz ama yine de kazandığınız durumlardan biri' olarak değerlendirdi. Hatta bu fırsat için minnettarlığını da dile getirdi ve 'Cuma gecesi için minnettarım ve son kez ringe çıktığım için pişman değilim.' dedi.