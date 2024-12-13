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Mike Tyson, Jake Paul ile Son Kez Ringe Çıktığı Geceyi Hatırlamıyor "Neden Bunu Yaptım?"

Mike Tyson, Jake Paul ile Son Kez Ringe Çıktığı Geceyi Hatırlamıyor "Neden Bunu Yaptım?"

boks Mike Tyson
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 15:33

YouTuber Jake Paul ile ringe çıkan Mike Tyson, çok konuşulan mağlubiyetinin ardından sessizliğini bozdu! Efsanevi boksörün, sekiz rauntta sadece 18 yumruk atması, dövüşün 'hileli' olduğuna dair iddiaları ortaya çıkarmıştı. Tyson, dövüşün gerçek olduğunu belirtti ancak söylediği sözler kafa karıştırdı. Tyson, 'Dövüşten sonraki gün uyandım ve karıma neden bunu yaptım?' dedim' diyerek hatırlamadığı anlardan söz etti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.themirror.com/sport/boxin...
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16 Kasım'da tüm dünyayı Netflix ekranlarına kilitleyen tarihin en pahalı boks maçı, Mike Tyson'ın mağlubiyeti ile sonlandı.

16 Kasım'da tüm dünyayı Netflix ekranlarına kilitleyen tarihin en pahalı boks maçı, Mike Tyson'ın mağlubiyeti ile sonlandı.

Efsanevi boksörün ringde sadece 18 yumruk attığı maç pek çok kişi tarafından 'hileli' olarak değerlendirildi. Maçtan beri sessizliğini koruyan Mike Tyson ise sonunda sessizliğini bozdu.

Tyson Fox Sports Radio'ya verdiği röportajda, "gerçek bir dövüştü" dedi ama sonrasında yaptığı itiraf kafaları karıştırdı!

Tyson Fox Sports Radio'ya verdiği röportajda, "gerçek bir dövüştü" dedi ama sonrasında yaptığı itiraf kafaları karıştırdı!

'Dövüşü çok hatırlamıyorum, bir nevi boşluğa düştüm. Dövüşü tekrar izlemedim,' diye itiraf eden Mike Tyson, 'Neyi hatırladığımı biliyor musunuz... ilk raunttan döndüğümde Jake bir tür eğilme hareketi yapıyordu... hatırladığım son şey bu.' dedi.

Peki, Mike Tyson ringe yorgun mu çıktı?

Peki, Mike Tyson ringe yorgun mu çıktı?

'Yorgun değildim, terlememiştim.' diyen Tyson, 'Kaldığımız eve gittim, karım ve çocuklarımla evden ayrıldım, after-party'ye gittim ve sonra geri döndüm.' açıklamasının ardından son kez çıktığı maçtan pişman olup olmadığını da açıkladı.

Yenilgiye uğrasa da "Son kez ringe çıktığım için pişman değilim." dedi!

Yenilgiye uğrasa da "Son kez ringe çıktığım için pişman değilim." dedi!

Tyson çıktığı maçı, 'kaybettiğiniz ama yine de kazandığınız durumlardan biri' olarak değerlendirdi. Hatta bu fırsat için minnettarlığını da dile getirdi ve 'Cuma gecesi için minnettarım ve son kez ringe çıktığım için pişman değilim.' dedi.

Yine de maçtan sonraki sabah karısına "Neden bunu yaptım?" demiş olması kafa karıştırıcı detaylar arasında yerini aldı.

Yine de maçtan sonraki sabah karısına "Neden bunu yaptım?" demiş olması kafa karıştırıcı detaylar arasında yerini aldı.

Amerikalı efsanevi boksör, 'Bunu hiç düşünmemiştim! Dövüşten sonraki gün uyandım ve karıma 'neden bunu yaptım?' dedim. Neler olduğunu bilmiyorum.' sözleriyle akıllara maçın ertelenmesine neden olan hastalığını getirdi. Tyson, müsabakadan birkaç ay önce hastalanmış ve 25 kilo vermişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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