Mike Tyson Kimdir? Efsane Boksör Mike Tyson'ın Kariyer Hayatı ve Başarıları
Mike Tyson Kimdir? Efsane Boksör Mike Tyson'ın Kariyer Hayatı ve Başarıları
Boks kariyerine başladığı 1980'li yıllarda elde ettiği başarıyla tarihe geçen Mike Tyson, aynı zamanda en genç ağır sıklet dünya şampiyonu ünvanına sahip. Boks kariyeri boyunca ringde 44 nakavt ile başarısına başarı ekleyen Tyson, 2005 yılında kariyerini noktaladı. Geçtiğimiz yıllarda jübilesini yaptığı düşünülen Mike Tyson, yeniden ringe çıkacak. Bu kez boks tarihinin en pahalı maçı için dövüşe hazırlanan Tyson'ın rakibi ise Jake Paul olacak. Efsaneyi bir kez daha ringde görmek için hazırlanan milyonlar ise Tyson'ın hayatını merak ediyor. Peki, Mike Tyson kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
İşte, Mike Tyson'ın boks kariyeri...
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Mike Tyson Kimdir?
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Mike Tyson'ın Boks Kariyeri
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Tyson, ringde rakibinin kulağını ısırdı!
15 yıllık aradan sonra son olarak 2020 yılında ringe çıkan Mike Tyson, 16 Kasım 2024'te yeniden ringde olacak.
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