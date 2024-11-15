Mike Tyson Kimdir? Efsane Boksör Mike Tyson'ın Kariyer Hayatı ve Başarıları

Mike Gerard Tyson, 30 Haziran 1966 yılında New York'deki Brooklyn'e bağlı Fort Greene'de dünyaya geldi. Tyson'ın kendisinden 5 yaş büyük Rodney adında bir abisi ve 1990 yılında henüz 24 yaşında kalp kriziden hayatını kaybeden Denise adında bir de ablası vardı.

Tyson, New York, Johnstown'daki Tryon Erkek Okulu'na gitti. Suç oranı yüksek bir mahallede büyüyen ve 13 yaşına kadar geçitli sebeplerden defalarca tutuklanan Tyson'ın onu şampiyon yapan yeteneği ise gençlik tutukevi danışmanı ve eski boksör Bobby Stewart tarafından keşfedildi. Eski boksör, Tyson'ı 'olağanüstü bir dövüşçü' olarak niteledirdi. Antrenör ve menajer Cus D'Amato ile birlikte eğitti. Liseyi üçüncü sınıfta terk eden Mike Tyson, 16 yaşında annesini kaybetti.