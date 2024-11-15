onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mike Tyson Kimdir? Efsane Boksör Mike Tyson'ın Kariyer Hayatı ve Başarıları

Mike Tyson Kimdir? Efsane Boksör Mike Tyson'ın Kariyer Hayatı ve Başarıları

Mike Tyson
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 13:12

Boks kariyerine başladığı 1980'li yıllarda elde ettiği başarıyla tarihe geçen Mike Tyson, aynı zamanda en genç ağır sıklet dünya şampiyonu ünvanına sahip. Boks kariyeri boyunca ringde 44 nakavt ile başarısına başarı ekleyen Tyson, 2005 yılında kariyerini noktaladı. Geçtiğimiz yıllarda jübilesini yaptığı düşünülen Mike Tyson, yeniden ringe çıkacak. Bu kez boks tarihinin en pahalı maçı için dövüşe hazırlanan Tyson'ın rakibi ise Jake Paul olacak. Efsaneyi bir kez daha ringde görmek için hazırlanan milyonlar ise Tyson'ın hayatını merak ediyor. Peki, Mike Tyson kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 

İşte, Mike Tyson'ın boks kariyeri...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mike Tyson Kimdir?

Mike Tyson Kimdir?

Mike Gerard Tyson, 30 Haziran 1966 yılında New York'deki Brooklyn'e bağlı Fort Greene'de dünyaya geldi. Tyson'ın kendisinden 5 yaş büyük Rodney adında bir abisi ve 1990 yılında henüz 24 yaşında kalp kriziden hayatını kaybeden Denise adında bir de ablası vardı. 

Tyson, New York, Johnstown'daki Tryon Erkek Okulu'na gitti. Suç oranı yüksek bir mahallede büyüyen ve 13 yaşına kadar geçitli sebeplerden defalarca tutuklanan Tyson'ın onu şampiyon yapan yeteneği ise gençlik tutukevi danışmanı ve eski boksör Bobby Stewart tarafından keşfedildi. Eski boksör, Tyson'ı 'olağanüstü bir dövüşçü' olarak niteledirdi. Antrenör ve menajer Cus D'Amato ile birlikte eğitti. Liseyi üçüncü sınıfta terk eden Mike Tyson, 16 yaşında annesini kaybetti.

Mike Tyson'ın Boks Kariyeri

Mike Tyson'ın Boks Kariyeri

Mike Tyson, 18 yaşında ilk profesyonel maçına çıktı! 6 Mart 1985 tarihinde Albay, New York'daki bu maçta Hector Mercedes'i ilk rauntta teknik nakavt etti. Profesyonel boks kariyerinin ilk yılında 15 maça çıkan Tyson, ilk 28 maçının ise 26'sını nakavt ve teknik nakavt ile kazandı. Üstelik 16 nakavt sadece ilk rauntta geldi. James Tillis, David Jaco, Jesse Ferguson, Mitch Green ve Marvis Frazier gibi usta dövüşçülerle ringe çıkmaya başladı. Bu arada galibiyet seriyle de medyanın ilgi odağı oldu. 

Kasım 1985'te annesinin ölümünden sonra bakımına bırakılan D'Amato da hayatını kaybetti.

Mike Tyson'ın Başarıları: Dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson!

Mike Tyson'ın Başarıları: Dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson!

Mike Tyson, kısa zamanda şampiyonluğa kavuştu. 20 yaşında en genç ağır sıklet dünya şampiyonu ünvanını kazanan Tyson; 1987'den 1990'a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak da hüküm sürdü.  

Mike Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ödüllerini alan ve bunları peş peşe birleştiren tek boksör oldu!

Mike Tyson, boks tarihinin "en asi oyuncusu" olarak tanındı!

Mike Tyson, boks tarihinin "en asi oyuncusu" olarak tanındı!

Tyson, boks dünyasının Trevor Berbick, Laary Holmes, Larry Holmes gibi kariyerinde hiç nakavt yaşamamış usta boksörlerini nakavt etti. 1990'a kadar çıktığı 37 maçın tamamını kazanan Mike Tyson'ın galibiyet serisi bu yıl bozuldu. Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı ve WBC, WBA ve IBF kemelerini kaybetti.

Mike Tyson, yumrukları kadar yasa dışı olayları ile de anıldı!

Mike Tyson, yumrukları kadar yasa dışı olayları ile de anıldı!

ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteyken Müslüman olan Tyson, Malik Abdülaziz adını aldı. 

Henüz cezası yeni bittiği sırada ise bir barda girdiği kavga nedeniyle tekrar mahkemelik oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tyson, ringde rakibinin kulağını ısırdı!

Tyson, ringde rakibinin kulağını ısırdı!

Tyson ilerleyen yıllarda Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği (WBA) Ağır Sıklet Şampiyonu ünvanını kazandı! 1996 yılında Evander Holyfield'a yenildi ve WBA ünvanını kaybetti.

1997 yılında ise yine Holyfield ile çıktığı ringde rakibinin kulağını kopardığı için diskalifiye edildi. Tyson, 2 yıl men cezası ve Ohio eyaletinde ömür boyu boks yasağı aldı. 1999 yılında ise yeniden ringlere döndü. 

Boks kariyeri boyunca 56 kez ringe çıkan ve bunların 44'ü nakavt olmak üzere 50 maçta galip gelen Mike Tyson, 2003 yılında iflas etti. Kariyeri boyunca 300 milyon dolardan fazla para kazanan Tyson, 23 milyon dolar borcu olduğunu bildirdi. 2005 yılında ise boks kariyerini noktaladı.

15 yıllık aradan sonra son olarak 2020 yılında ringe çıkan Mike Tyson, 16 Kasım 2024'te yeniden ringde olacak.

15 yıllık aradan sonra son olarak 2020 yılında ringe çıkan Mike Tyson, 16 Kasım 2024'te yeniden ringde olacak.

Dünyanın en pahalı boks maçında yerini alacak olan boks efsanesinin karşısında Jake Paul olacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın