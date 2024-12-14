Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Yaratıcılık ve hayal gücünün sınırlarını aşmaya hazır olun! Hangi kafayla yapıldığını dahi anlamayacağınız tasarımlar bir daha hafızanızdan silinmeyecek... Şüphesiz ki bu serimizde de göz kanatan tasarımların, tasarımcıları ile tanışmak isteyeceksiniz. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 eşsiz tasarım arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın!
İşte, 'Bu gözler daha neler görecek' dedirten tasarımlar...
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1. Kötü şakaların mimarı olacak bir tasarımla başlıyoruz!
2. Alevli desenli arabaları özlemiştiniz, değil mi?
3. İşte, asla basmak istemeyeceğiniz o tuş...
4. Tekrar bakmanıza gerek yok, gözleriniz yanılmıyor!
5. Görüyorsunuz, bebek partileri gün geçtikçe sınırları daha da zorluyor
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6. İlk buluşmada ne kadar havalı bir motorcu olduğunu anlatan adamın evi!
7. "Tehlikeliyim kızım anlasana"
8. Oysa zamanın derinlerine inmek için sondaj yapmanız şart değildi!
9. Otomobil şirketleri bu tarz çalışmalara onay veriyor mu?
10. Yeni gelinlerin hayalleri süsleyen o avize...
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11. Moda dünyası bunu düşünüyor...
12. Bu işte bir terslik var ama ne?
13. Toplanın kızlar abinizin düğününde yaptıracağınız görümce saçını bulduk!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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