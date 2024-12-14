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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.12.2024 - 01:09

Yaratıcılık ve hayal gücünün sınırlarını aşmaya hazır olun! Hangi kafayla yapıldığını dahi anlamayacağınız tasarımlar bir daha hafızanızdan silinmeyecek... Şüphesiz ki bu serimizde de göz kanatan tasarımların, tasarımcıları ile tanışmak isteyeceksiniz. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 eşsiz tasarım arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın! 

İşte, 'Bu gözler daha neler görecek' dedirten tasarımlar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını Ziyaret Etmeyi Unutmayın 👇

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1. Kötü şakaların mimarı olacak bir tasarımla başlıyoruz!

1. Kötü şakaların mimarı olacak bir tasarımla başlıyoruz!

2. Alevli desenli arabaları özlemiştiniz, değil mi?

2. Alevli desenli arabaları özlemiştiniz, değil mi?

3. İşte, asla basmak istemeyeceğiniz o tuş...

3. İşte, asla basmak istemeyeceğiniz o tuş...

4. Tekrar bakmanıza gerek yok, gözleriniz yanılmıyor!

4. Tekrar bakmanıza gerek yok, gözleriniz yanılmıyor!

5. Görüyorsunuz, bebek partileri gün geçtikçe sınırları daha da zorluyor

5. Görüyorsunuz, bebek partileri gün geçtikçe sınırları daha da zorluyor
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6. İlk buluşmada ne kadar havalı bir motorcu olduğunu anlatan adamın evi!

6. İlk buluşmada ne kadar havalı bir motorcu olduğunu anlatan adamın evi!

7. "Tehlikeliyim kızım anlasana"

7. "Tehlikeliyim kızım anlasana"

8. Oysa zamanın derinlerine inmek için sondaj yapmanız şart değildi!

8. Oysa zamanın derinlerine inmek için sondaj yapmanız şart değildi!

9. Otomobil şirketleri bu tarz çalışmalara onay veriyor mu?

9. Otomobil şirketleri bu tarz çalışmalara onay veriyor mu?

10. Yeni gelinlerin hayalleri süsleyen o avize...

10. Yeni gelinlerin hayalleri süsleyen o avize...
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11. Moda dünyası bunu düşünüyor...

11. Moda dünyası bunu düşünüyor...

12. Bu işte bir terslik var ama ne?

12. Bu işte bir terslik var ama ne?

13. Toplanın kızlar abinizin düğününde yaptıracağınız görümce saçını bulduk!

13. Toplanın kızlar abinizin düğününde yaptıracağınız görümce saçını bulduk!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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